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iPhone 17 Pro будет ориентирован на качество видеозаписи

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
24.02.2025
5 Просмотров 0
iPhone 17 Pro будет ориентирован на качество видеозаписи

До запуска линейки iPhone 17 еще довольно много времени. Однако, несмотря на это, слухи и утечки информации об этих устройствах продолжают появляться. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple планирует сделать акцент на улучшенных возможностях видеозаписи iPhone 17 Pro. Хотя Гурман и не раскрыл конкретных новых функций, он отметил, что компания хочет, чтобы iPhone 17 Pro стал заменой профессиональной камере для создателей видео.

В прошлые годы Apple в основном сосредотачивалась на фотовозможностях iPhone, но в этот раз компания планирует выделить улучшения в видеозаписи. Одна из целей Apple на 2025 год — убедить видеоблогеров и других создателей контента отказаться от отдельных камер и активнее использовать iPhone в своей работе. Вместе с тем ожидается, что Apple будет больше, чем когда-либо, рекламировать эти возможности видеозаписи при дебюте новых iPhone в сентябре.

Стоит отметить, что в iPhone уже добавлены различные функции для улучшения видеозаписи, такие как режим Action для стабилизации изображения и кинематографический режим для создания эффекта малой глубины резкости.

Кроме того, ходят слухи о переработанной системе задней камеры в профессиональных моделях iPhone 17. Предполагаемые рендеры демонстрируют большую прямоугольную панель камеры с закругленными углами. Ожидается, что устройство будет оснащено тремя 48-мегапиксельными задними камерами.

Гурман также подтвердил, что Apple планирует выпустить свой первый складной iPhone в 2026 году.

Источник — macrumors

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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