Xiaomi подтвердила дату презентации Xiaomi 15 Ultra и SU7 Ultra

Xiaomi проведет презентацию «Dual Ultra» 27 февраля. Там компания представит свои новейшие разработки: смартфон Xiaomi 15 Ultra и электромобиль SU7 Ultra. Глобальный выход которых запланирован на 2 марта.

Вместе с тем Xiaomi позиционирует это мероприятие как важный этап в своей пятилетней стратегии развития на рынке high-end продуктов. Компания обещает представить передовые технологии в обоих устройствах.

Xiaomi 15 Ultra

Этот смартфон станет флагманом линейки Xiaomi. Он получит процессор Snapdragon 8 Elite Edition и систему из четырех камер Leica. Кроме того, особое внимание уделили 200-мегапиксельному перископному телеобъективу с поддержкой 100-кратного AI-зума. Это позволит делать качественные фотографии на большом расстоянии.

Xiaomi подчеркивает, что 15 Ultra – это вершина технологий обработки изображений, сочетающая в себе мощность, элегантность, профессионализм и интеллект. Ожидается, что цена на Xiaomi 15 Ultra будет выше, чем на предыдущую модель, Xiaomi 14 Ultra, из-за увеличения затрат на исследования и разработку, а также на компоненты.

Xiaomi SU7 Ultra

Этот электромобиль станет самой мощной моделью в линейке Xiaomi. Он получит три электромотора общей мощностью 1548 лошадиных сил, что позволит ему разгоняться до 100 км/ч всего за 1,98 секунды. Максимальная скорость автомобиля превысит 350 км/ч.

Помимо смартфонов и автомобилей, Xiaomi также представит на мероприятии новую линейку устройств для умного дома, включая центральные кондиционеры, холодильники с двумя системами, стиральные и сушильные машины, осушители воздуха, умные колонки Xiaoai и два новых продукта Redmi.

Ожидается, что это будет одно из самых значимых событий для Xiaomi, демонстрирующее последние достижения компании в области мобильных технологий, автомобилестроения и умного дома. Трансляция мероприятия начнется 27 февраля в 19:00 по пекинскому времени (14:00 по московскому времени).

Источник — innogyan