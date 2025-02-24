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Рендеры Galaxy Z Fold 7 показали на сколько тонким он будет

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
24.02.2025
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Рендеры Galaxy Z Fold 7 показали на сколько тонким он будет

Появились первые рендеры, демонстрирующие Galaxy Z Fold 7 со всех сторон. Новый телефон сохранит общую философию дизайна, присущую текущим моделям, но предложит ряд интересных улучшений.

Ожидается, что Z Fold 7 получит увеличенные экраны: 6,5-дюймовый внешний и 8,2-дюймовый внутренний. Если верить этим данным, внутренний экран станет самым большим среди всех складных телефонов.

Galaxy Z Fold 7 рендеры 1

Одной из ключевых особенностей станет уменьшенная толщина устройства. В разложенном состоянии она составит всего 4,5 мм, а в сложенном – 9,5 мм. Это позволит Galaxy Z Fold 7 конкурировать с самыми тонкими складными телефонами на рынке. Хотя HONOR Magic V3, все же остается самым тонким складным смартфоном на сегодняшний день (4,35 мм в разложенном и 9,2 мм в сложенном виде).

Galaxy Z Fold 7 рендеры 2

Благодаря размерам 158,4 x 143,1 мм, Z Fold 7 может получить более широкий внешний экран по сравнению с предыдущими моделями. Ожидается, что Samsung усовершенствует конструкцию дисплея, сделав складку практически невидимой.

В качестве процессора, скорее всего, будет использоваться модифицированная версия чипа Qualcomm Snapdragon 8 Elite, как в линейке Galaxy S25. Операционная система, вероятно, будет Android 15 с фирменным интерфейсом One UI 7.

Galaxy Z Fold 7 рендеры 3

Ёмкость аккумулятора может остаться прежней – 4400 мАч. Однако, благодаря оптимизации Samsung и более эффективным компонентам, время автономной работы должно увеличиться.

Кроме того, есть информация, что стилус S Pen для Galaxy Z Fold 7 станет немного толще. Вероятно, что Samsung представит новый смартфон в третьем квартале 2025 года.

Источник — androidheadlines

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Анатолий Пшеницын
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