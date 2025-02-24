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Разное

Дизайнер Apple выпустила клавиши для клавиатуры «Esc Keys» стоимостью от $650 за штуку

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
24.02.2025
4 Просмотра 0
Дизайнер Apple выпустила клавиши для клавиатуры стоимостью от $650 за штуку

Легендарная художница Apple, Сьюзан Кэр, выпустила новую коллекцию из 32 предметов с иконками в ретро-стиле, чтобы привнести частичку цифрового мира в реальную жизнь. Коллекция «Esc Keys«, созданная в сотрудничестве с Asprey Studio, включает в себя механические клавиши и подвески, украшенные 8-битными пиксельными изображениями, такими как собачка, растение, письмо и чашка кофе.

Хотя эти иконки совершенно новые, их стиль знаком каждому, кто знает работы Кэр. Она создала большую часть иконок для первой операционной системы Macintosh, включая «Happy Mac» и значок дискеты.

Аластер Уокер, основатель Asprey Studio, рассказал, что каждый дизайн имеет скрытый смысл и представляет вещи, которыми люди могут наслаждаться вдали от своих компьютеров. Каждое изделие коллекции «Esc Keys» выполнено из серебра или золота и выпущено ограниченным тиражом (от 30 до 120 штук), что делает покупку этих предметов удовольствием не из дешевых.

Esc Keys подвеска

Цены начинаются от 650 долларов за серебряную клавишу и доходят до 2064 долларов за золотую подвеску (изготовленную методом нанесения толстого слоя золота на серебро). Вместе с тем золотые версии доступны по запросу. Вместе с каждым предметом вы получаете цифровой сертификат в блокчейне, подтверждающий подлинность и право собственности.

Кроме того Кэр и ранее отдавала дань уважения истории компьютеров в других своих коллекциях. На ее сайте можно найти принты ее оригинальных иконок Macintosh. В 2014 году она продавала пиратские флаги Jolly Roger по 2500 долларов, вдохновленные флагом, который она нарисовала для офиса Apple в 1983 году.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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