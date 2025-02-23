iPhone 17 Pro Max, скорее всего, будет выглядеть так

Известный инсайдер @SonnyDickson поделился изображениями, на которых изображен чехол для грядущего iPhone 17 Pro Max. Эти рендеры намекают на значительные изменения в дизайне модуля камеры. Похоже, Apple планирует внести существенные изменения в конструкцию модуля камеры, отличающиеся от предыдущих моделей iPhone.

Согласно появившимся изображениям, система камер iPhone 17 Pro Max претерпит радикальные изменения. В новой конструкции тройную камеру, вспышку, микрофон и датчик LiDAR установили отдельно друг от друга. Фактически, эта новая структура предполагает, что Apple приняла концепцию дизайна под названием «полоска камеры».

Утверждается, что Apple будет использовать три разных подхода к дизайну в серии iPhone 17:

iPhone 17 Air: он будет отличаться сверхтонким дизайном и горизонтальным модулем камеры.

iPhone 17 Pro и Pro Max: будут поставляться с новым дизайном «полоски камеры».

iPhone 17: сохранит конструкцию предыдущего поколения с точки зрения модуля камеры.

Кроме того, Apple, по слухам, перейдет на дизайн, сочетающий алюминий и стекло в модели iPhone 17 Pro. Утверждается, что использование новых материалов позволит сделать устройство легче и устойчивее к царапинам.

Судя по последним утечкам, Apple внесет радикальные изменения в дизайн всей серии iPhone 17, причем изменения компоновки камеры и материалов могут напрямую влиять на пользовательский опыт, особенно в моделях Pro.

Мы ожидаем, что новые смартфоны представят в сентябре 2025 года.