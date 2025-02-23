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iPhone 17 Pro Max, скорее всего, будет выглядеть так

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
23.02.2025
2 Просмотра 0
iPhone 17 Pro Max, скорее всего, будет выглядеть так

Известный инсайдер @SonnyDickson поделился изображениями, на которых изображен чехол для грядущего iPhone 17 Pro Max. Эти рендеры намекают на значительные изменения в дизайне модуля камеры. Похоже, Apple планирует внести существенные изменения в конструкцию модуля камеры, отличающиеся от предыдущих моделей iPhone.

Согласно появившимся изображениям, система камер iPhone 17 Pro Max претерпит радикальные изменения. В новой конструкции тройную камеру, вспышку, микрофон и датчик LiDAR установили отдельно друг от друга. Фактически, эта новая структура предполагает, что Apple приняла концепцию дизайна под названием «полоска камеры».

iPhone 17 Pro Max рендеры

Утверждается, что Apple будет использовать три разных подхода к дизайну в серии iPhone 17:

  • iPhone 17 Air: он будет отличаться сверхтонким дизайном и горизонтальным модулем камеры.
  • iPhone 17 Pro и Pro Max: будут поставляться с новым дизайном «полоски камеры».
  • iPhone 17: сохранит конструкцию предыдущего поколения с точки зрения модуля камеры.

Кроме того, Apple, по слухам, перейдет на дизайн, сочетающий алюминий и стекло в модели iPhone 17 Pro. Утверждается, что использование новых материалов позволит сделать устройство легче и устойчивее к царапинам.

Судя по последним утечкам, Apple внесет радикальные изменения в дизайн всей серии iPhone 17, причем изменения компоновки камеры и материалов могут напрямую влиять на пользовательский опыт, особенно в моделях Pro.

Мы ожидаем, что новые смартфоны представят в сентябре 2025 года.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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