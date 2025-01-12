Aurzen Zip — самый компактный складной проектор в мире

Компания Aurzen представила на выставке CES 2025 невероятно компактный портативный проектор Aurzen Zip. Это первый в мире проектор, который складывается втрое. Он сочетает в себе продвинутые функции и поразительную портативность. Он устанавливает новый стандарт для рынка миниатюрных проекторов.

Давайте подробнее рассмотрим его характеристики

Aurzen Zip, благодаря своей уникальной трёхсекционной конструкции, невероятно мал и лёгок. Его размеры всего 84 x 78 x 26 мм, а вес – 280 грамм. Секрет такого размера – самый тонкий в мире оптический механизм высокого разрешения (8 мм) и сверхкомпактный микрочип DLP, расположенные в первом сегменте.

Второй сегмент содержит прочные алюминиевые петли и стереодинамики, а третий – противоскользящую подставку и встроенный аккумулятор. Такая Z-образная конструкция исключает необходимость в штативе – проектор стабильно стоит на любой поверхности.

Подключение к устройствам – проще простого. Zip поддерживает зеркалирование экрана одним касанием без Wi-Fi, работает с iOS, Android, macOS и Windows. А с помощью дополнительного ключа CastPlay вы сможете подключить игровые приставки и другие устройства через HDMI.

Aurzen оснастили Zip технологией автофокусировки ToF с нулевой задержкой. Проектор измеряет расстояние 30 раз в секунду, мгновенно фокусируясь и корректируя трапецеидальные искажения по вертикали. Встроенный гироскоп обеспечивает плавную адаптацию к горизонтальной и вертикальной ориентации. Это идеально подходит для просмотра видео из TikTok и других соц сетей на весь экран.

Несмотря на миниатюрные размеры, проектор показывает картинку с разрешением 720p, яркостью 100 ANSI-люмен и поддерживает воспроизведение 4K видео. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч обеспечивает 1,5 часа автономной работы. Быстрая зарядка через USB-C (24 Вт) позволяет быстро восполнить заряд батареи.

Aurzen Zip уже доступен для предзаказа на Kickstarter по цене от 249 долларов (ранняя продажа). В то время как розничная цена составит 399 долларов. Доставка ожидается в марте 2025 года.