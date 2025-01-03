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Стала известна предполагаемая толщина iPhone 17 Air

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
03.01.2025
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Стала известна предполагаемая толщина iPhone 17 Air

Появились новые подробности об ультратонком iPhone 17 Air. По информации южнокорейского журнала Sisa Journal, его толщина составит всего 6,25 мм. Если это правда, то iPhone 17 Air станет самым тонким iPhone в истории, превзойдя iPhone 6 с его 6,9 мм. Это на 20% тоньше, чем iPhone 16 и 16 Plus, и на 25% тоньше, чем iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Хотя есть и другие слухи, указывающие на толщину 5-6 мм.

Ожидается, что цена iPhone 17 Air будет сопоставима с ценой iPhone 16 Plus (от 899 долларов), и он, вероятно, заменит модель Plus в линейке. Интересно, что Samsung тоже планирует выпустить очень тонкий Galaxy S25 Slim, толщиной около 6 мм.

Слухи о дизайне и характеристиках iPhone 17 Air разнятся, но большинство источников сходятся на 6,6-дюймовом экране. Аналитик Минг-Чи Куо предполагает наличие чипа A19, Dynamic Island, одной основной камеры и собственного 5G-модема Apple. Оперативная память, вероятно, составит 8 ГБ для поддержки функций Apple Intelligence. Для достижения такой тонкости, вероятно, придётся пойти на некоторые компромиссы в сравнении с Pro-моделями.

Не названый представитель индустрии заявил: «Apple уже завершила планирование выпуска тонкой версии модели iPhone Air и решила выпустить ее в качестве замены существующей модели Plus», добавив: «Модель Plus является продуктом с неоднозначной идентичностью, потому что находится посередине линейки. Его производительность не самая лучшая. Поэтому мы поменяли Plus на тонкую модель и сможем вывести ценовую политику на тот же уровень», — сказал он.

Предполагается, что все модели iPhone 17, включая iPhone 17 Air, выйдут в сентябре. До этого момента, несомненно, появится ещё больше слухов и утечек информации.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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