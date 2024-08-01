iPhone 16 Pro Max получит вариант в глубоком черном цвете

Ожидается, что серия смартфонов iPhone 16 выйдет в сентябре этого года, и, вероятно, она будет включать четыре модели, аналогично предыдущему поколению. Последние утечки информации об улучшении оборудования, вызвали значительный интерес к предстоящему анонсу. Вчера в сети появились различные цветовые варианты макетов iPhone 16, а сегодня всплыли макеты 16 Pro Max.

Тот же инсайдер @SonnyDickson поделился макетами iPhone 16 Pro Max, которые демонстрируют глубокий черный цвет. Конструкция новых устройств соответствует ранее опубликованным, и теперь макет выглядят более отточенными, что, вероятно, указывает на готовность к массовому производству и выпуску. Это хороший признак того, что это может быть окончательный дизайн устройства.

Интересно, что это первый раз за долгое время, когда мы видим iPhone в глубоком черном цвете. Также доступны серый (натуральный титан) и белый цвета. Ходят слухи о новом iPhone 16 Pro Max в цвете «роза», но пока его изображения не были опубликованы.

На макетах видна тройная камера, размещенная в квадратном модуле в верхнем левом углу, но она расположена немного выше, чем в текущих моделях. Следует учитывать, что расположение и размеры датчиков могут измениться, поскольку это всего лишь макеты для производителей корпусов.

Дизайн передней части устройства пока не раскрыт, но, вероятно, оно будет иметь динамический остров для FaceID и фронтальной камеры. Предполагается, что iPhone 16 Pro Max будет оснащен 6,9-дюймовым дисплеем с тонкими рамками толщиной 1,15 мм, в то время как у iPhone 15 Pro Max рамки имеют толщину 1,55 мм. Размеры нового устройства составляют 163,02 x 77,58 x 8,26 мм, а вес — 225 граммов. Для сравнения, размеры iPhone 15 Pro Max — 159,9 x 76,7 x 8,25 мм, а вес — 221 грамм. Ожидается, что новинка будет работать на фирменном чипсете A18.

Среди нововведений будет физическая кнопка, чувствительная к нажатию, для фотосъёмки и записи видео. Камеры iPhone 16 Pro Max включат 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX903, 5-кратный телеобъектив и новый 48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Скорость зарядки будет увеличена до 40 Вт для проводной зарядки и 20 Вт для беспроводной зарядки MagSafe. Для сравнения, текущие модели поддерживают только 27 Вт и 15 Вт соответственно.