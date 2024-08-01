Появились макеты iPhone 16: новый дизайн камеры и варианты цветов

Ожидается, что серия iPhone 16 будет представлена в сентябре этого года. В преддверии запуска продолжают появляться утечки и слухи. Одним из предполагаемых изменений является вертикальная компоновка модуля камеры, напоминающая дизайн iPhone X. Недавно в сети появились макеты iPhone 16 с новым дизайном и пятью цветовыми вариантами.

Макеты iPhone 16 показывают устройство в пяти различных цветах, они были опубликованы инсайдером @SonnyDickson на x.com. Похоже, что это будет базовая модель? но также ожидается выпуск модели «Plus» в тех же цветах.

Судя по новому дизайну, Apple вернулась к вертикальной компоновке камеры. На задней панели устройства расположена двойная камера. iPhone 16 сохраняет плоские края, как и серия iPhone 15. Хотя дизайн передней панели пока не раскрыт, вероятно, на ней будет дисплей с Dynamic Island.

Что касается цветовых вариантов, iPhone 16 будет доступен в белом, черном, синем, зелёном и розовом цветах. Зелёный цвет представляет собой новый тёмный оттенок для линейки, а синий вариант напоминает iPhone 5c.

Переработка модуля камеры обусловлена определенными причинами. Вертикально выровненные камеры смогут поддерживать пространственную видеозапись, как на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Вертикальное расположение, как утверждается, позволяет реализовать эту функцию на iPhone 16 и 16 Plus. Двойная камера будет включать основной и сверхширокий датчики.

Как и предыдущие модели, iPhone 16 и 16 Plus получат аналогичный дизайн. Однако, возможно, будет больше цветовых вариантов, поскольку ходят слухи, что модель «Plus» будет доступна в синем, розовом, жёлтом, зелёном, черном, белом и фиолетовом цветах.