DJI Neo: новый сверхлёгкий 4K-дрон для любителей селфи

DJI готовится к выходу на рынок селфи-дронов. Недавно появилась информация о новом «DJI Neo», компактном 4K-дроне с функциями искусственного интеллекта и весом всего 135 граммов, предназначенным для автопортретов и коротких видеозаписей.

Известный специалист по дронам Jasper Ellens опубликовал на x.com изображения упаковки DJI Neo, которые раскрыли дизайн и технические характеристики этого компактного дрона.

Лёгкость и компактность

DJI Neo весит всего 135 граммов, что значительно легче предыдущих моделей. Для сравнения, DJI Mini SE весит 249 граммов. Только дрон Tello, не производимый DJI, легче — 80 граммов. Neo весит всего на 10 граммов больше, чем конкурент HoverAir X1.

Дизайн Neo сочетает элементы DJI Avata и Mini 4 Pro. Встроенные защитные кожухи пропеллеров делают его идеальным для использования в помещении. Закругленные формы минимизируют риск травм при столкновениях. В отличие от складных моделей Mini, Neo имеет фиксированную форму, похожую на дроны DJI FPV.

Камера 4K и искусственный интеллект

Несмотря на компактные размеры, Neo оснащён 4K-камерой с «ультрастабилизированным видео». Вероятно, используется комбинация механической и электронной стабилизации изображения, аналогичная DJI Avata.

Функции искусственного интеллекта включают автоматическое отслеживание объектов и заранее запрограммированные маневры полета (QuickShots). Центр управления на верхней части дрона обеспечивает быстрый доступ к этим функциям.

Гибкое и простое управление

DJI Neo предлагает разные варианты управления. Помимо классического пульта дистанционного управления (DJI RC-N2), предусмотрена возможность управления без контроллера. Дрон может взлетать с ладони и приземляться обратно. Возможность управления через смартфон пока не подтверждена. Некоторые эксперты предполагают совместимость с FPV.

Конкуренция с HoverAir X1

Создавая Neo, DJI реагирует на успех HoverAir X1. Этот селфи-дрон весом 125 граммов впечатлил простотой управления. DJI планирует сочетать эту концепцию с высоким качеством изображения и дополнительными функциями.

Ожидается, что дрон будет оснащен аккумулятором емкостью 10,5 Втч, обеспечивая время полета более 10 минут. В комплект Fly More Combo будут входить дрон, контроллер, три аккумулятора, защита пропеллеров, зарядный хаб, кабель USB-C, сменные пропеллеры и монтажные материалы.

Цена и доступность

Пока нет точной информации о цене и дате выпуска DJI Neo. Однако появившийся листинг Walmart предполагает, что комплект «Fly More Combo» может стоить около 329 долларов или евро, что дешевле конкурента HoverAir (450 евро). Официальную презентацию ожидают в конце августа или сентябре.

Источник — x.com