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Intel готовится представить новые процессоры Core Ultra 200V «Lunar Lake»

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
31.07.2024
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Intel готовится представить новые процессоры Core Ultra 200V «Lunar Lake»

Intel официально подтвердила, что новое поколение процессоров Core Ultra 200V «Lunar Lake» поступит в продажу 3 сентября.

В пресс-релизе заявлено: «В преддверии конференции IFA 2024 приглашаем вас присоединиться к Мишель Джонстон Хольтхаус, исполнительному вице-президенту Intel и генеральному директору Client Computing Group, и Джиму Джонсону, старшему вице-президенту и генеральному директору Client Business Group, а также партнёрам Intel, которые представят новое поколение процессоров Intel Core Ultra под кодовым названием Lunar Lake. Во время трансляции мероприятия они раскроют подробности о революционной энергоэффективности новых процессоров, высокой производительности ядер, значительном улучшении графики и непревзойдённой вычислительной мощности ИИ, которая станет основой для этого и будущих поколений продуктов Intel».

Поскольку IFA пройдёт в Берлине с 6 по 10 сентября, запуск Intel Lunar Lake также состоится в Берлине за несколько дней до этого, 3 сентября. Ожидается, что будут представлены девять моделей: Core Ultra 9 288V, Core Ultra 7 268V, Core Ultra 7 266V, Core Ultra 7 258V, Core Ultra 7 256V, Core Ultra 5 238V, Core Ultra 5 236V, Core Ultra 5 228V и Core Ultra 5 226V.

Все эти модели будут оснащены четырьмя P-ядрами и четырьмя E-ядрами с различным количеством графических ядер и тактовой частотой графического процессора Xe2. Также ожидается, что Intel представит другие свои достижения и будущие устройства на базе Lunar Lake, такие как ноутбуки.

Источник — techpowerup.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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