Intel готовится представить новые процессоры Core Ultra 200V «Lunar Lake»

Intel официально подтвердила, что новое поколение процессоров Core Ultra 200V «Lunar Lake» поступит в продажу 3 сентября.

В пресс-релизе заявлено: «В преддверии конференции IFA 2024 приглашаем вас присоединиться к Мишель Джонстон Хольтхаус, исполнительному вице-президенту Intel и генеральному директору Client Computing Group, и Джиму Джонсону, старшему вице-президенту и генеральному директору Client Business Group, а также партнёрам Intel, которые представят новое поколение процессоров Intel Core Ultra под кодовым названием Lunar Lake. Во время трансляции мероприятия они раскроют подробности о революционной энергоэффективности новых процессоров, высокой производительности ядер, значительном улучшении графики и непревзойдённой вычислительной мощности ИИ, которая станет основой для этого и будущих поколений продуктов Intel».

Поскольку IFA пройдёт в Берлине с 6 по 10 сентября, запуск Intel Lunar Lake также состоится в Берлине за несколько дней до этого, 3 сентября. Ожидается, что будут представлены девять моделей: Core Ultra 9 288V, Core Ultra 7 268V, Core Ultra 7 266V, Core Ultra 7 258V, Core Ultra 7 256V, Core Ultra 5 238V, Core Ultra 5 236V, Core Ultra 5 228V и Core Ultra 5 226V.

Все эти модели будут оснащены четырьмя P-ядрами и четырьмя E-ядрами с различным количеством графических ядер и тактовой частотой графического процессора Xe2. Также ожидается, что Intel представит другие свои достижения и будущие устройства на базе Lunar Lake, такие как ноутбуки.

Источник — techpowerup.com