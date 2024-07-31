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Apple отстала от Android-конкурентов в использовании Wi-Fi 7 на 2 года

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
31.07.2024
3 Просмотра 0
Apple отстала от Android-конкурентов в использовании Wi-Fi 7 на 2 года

Apple планирует внедрить технологию Wi-Fi 7 в премиальную линейку iPhone 16 Pro в текущем году, сохраняя эту особенность эксклюзивной для моделей Pro, в то время как базовые версии iPhone будут продолжать использовать стандарт Wi-Fi 6E. Это решение приходит спустя почти два года после того, как флагманские устройства на базе Android, такие как Xiaomi Mi 13 с чипом Snapdragon 8 Gen2, уже предложили поддержку Wi-Fi 7 с конца 2022 года.

Следует подчеркнуть, что для полноценной работы Wi-Fi 7 необходима не только соответствующая поддержка на стороне устройства, но и совместимость маршрутизатора. Это означает, что пользователи, стремящиеся получить полный потенциал нового стандарта, должны будут обновить свои маршрутизаторы до версии Wi-Fi 7 после приобретения iPhone 16 Pro.

Одной из ключевых особенностей Wi-Fi 7 является технология Multi-Link Operation (MLO), которая позволяет одновременно использовать несколько каналов связи, увеличивая тем самым пропускную способность и уменьшая вероятность снижения скорости, задержек и помех. Другая технология 4096-QAM улучшает пропускную способность сетевой передачи данных, повышая её с 10 до 12 бит на символ и обеспечивая прирост производительности на 20% по сравнению с Wi-Fi 6.

Скорость соединения Wi-Fi 7 достигает значений в 30 Гбит/с, с возможностью достижения пиковых скоростей более 40 Гбит/с, в то время как максимальная скорость Wi-Fi 6 ограничивается 9,6 Гбит/с, а Wi-Fi 5 — 3,5 Гбит/с.

Источник — mydrivers.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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