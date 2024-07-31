Apple отстала от Android-конкурентов в использовании Wi-Fi 7 на 2 года

Apple планирует внедрить технологию Wi-Fi 7 в премиальную линейку iPhone 16 Pro в текущем году, сохраняя эту особенность эксклюзивной для моделей Pro, в то время как базовые версии iPhone будут продолжать использовать стандарт Wi-Fi 6E. Это решение приходит спустя почти два года после того, как флагманские устройства на базе Android, такие как Xiaomi Mi 13 с чипом Snapdragon 8 Gen2, уже предложили поддержку Wi-Fi 7 с конца 2022 года.

Следует подчеркнуть, что для полноценной работы Wi-Fi 7 необходима не только соответствующая поддержка на стороне устройства, но и совместимость маршрутизатора. Это означает, что пользователи, стремящиеся получить полный потенциал нового стандарта, должны будут обновить свои маршрутизаторы до версии Wi-Fi 7 после приобретения iPhone 16 Pro.

Одной из ключевых особенностей Wi-Fi 7 является технология Multi-Link Operation (MLO), которая позволяет одновременно использовать несколько каналов связи, увеличивая тем самым пропускную способность и уменьшая вероятность снижения скорости, задержек и помех. Другая технология 4096-QAM улучшает пропускную способность сетевой передачи данных, повышая её с 10 до 12 бит на символ и обеспечивая прирост производительности на 20% по сравнению с Wi-Fi 6.

Скорость соединения Wi-Fi 7 достигает значений в 30 Гбит/с, с возможностью достижения пиковых скоростей более 40 Гбит/с, в то время как максимальная скорость Wi-Fi 6 ограничивается 9,6 Гбит/с, а Wi-Fi 5 — 3,5 Гбит/с.

Источник — mydrivers.com