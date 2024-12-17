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Microsoft может отказаться от эксклюзивных игр для Xbox

Мария Старкова Мария Старкова
17.12.2024
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Microsoft может отказывается от эксклюзивных игр для Xbox

Сатья Наделла, глава Microsoft, выступил на недавнем собрании акционеров. Он рассказал о впечатляющих результатах приобретения Activision Blizzard за 68,7 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что инвестиции в игровой сегмент оказались очень успешными. Компания довольна прогрессом, достигнутым в 2024 году в рамках своей игровой стратегии. Наделла отметил высокий спрос на игры, особенно в связи с выходом Black Ops и новой Call of Duty. Он также подчеркнул, что игры являются для Microsoft приоритетным направлением, называя их «категорией светского роста в сфере развлечений». Он упомянул долгое существование таких франшиз, как Microsoft Flight Simulator.

Компания стремится сделать игры доступными на всех устройствах. Это что отражено в новой рекламной кампании Xbox, которая переосмысливает понятие «быть фанатом Xbox». Наделла уверен, что Microsoft сможет использовать инновации в области искусственного интеллекта, облачных технологий и разработок для консолей и ПК для создания ещё лучших игр.

Приобретение Activision Blizzard принесло Microsoft контроль над такими франшизами, как Call of Duty, Diablo, Overwatch, Warcraft и StarCraft, а также рядом студий-разработчиков. Это значительно расширило возможности компании в игровой индустрии.

В качестве иллюстрации смены стратегии, Наделла привел пример с игрой The Outer Worlds 2. Теперь она выйдет и на PlayStation 5, хотя изначально планировался эксклюзивный релиз на ПК и Xbox. Это указывает на возможное изменение подхода Microsoft к эксклюзивам. Несмотря на потенциальное недовольство фанатов, это может иметь экономическое преимущество.

Сделка с Activision Blizzard уже завершена, несмотря на первоначальные попытки FTC США заблокировать ее. Microsoft успешно преодолела антимонопольные барьеры, в том числе в Великобритании. Частично путем передачи прав на облачный стриминг игр Ubisoft.

Источник — wccftech

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Мария Старкова
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Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

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