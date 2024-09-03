iPad Mini 7 наконец-то может быть выпущен

Apple в сентябре 2021 года представила на рынок iPad Mini 6, но его преемник iPad Mini 7, ожидаемый в тот же период прошлого года, так и не был анонсирован. В настоящее время появляются предположения о том, что новое поколение планшета может быть выпущено ближе к концу текущего года.

Информация об этом пришла от Марка Гурмана из Bloomberg, который намекает на скорый релиз новинки. По его данным, в ряде магазинов Apple уменьшилось количество доступных моделей текущего iPad mini, и в самой компании устройство отмечено как «ограниченное». Гурман предполагает, что это может быть предвестником скорого появления новой модели iPad Mini с улучшенными функциями, включая интеграцию ИИ, которая уже находит свое применение в iOS и iPadOS.

Источники предполагают, что новый iPad может быть представлен на пресс-конференции Apple в сентябре или октябре этого года. Ожидается, что iPad mini 7 сохранит классический дизайн и внешний вид своего предшественника, а также размер экрана и вес. Напомним, iPad Mini 6 имеет вес в 293 грамма для Wi-Fi версии и 297 грамм для версии Wi-Fi Cellular, батарею емкостью 19,3 Вт·ч и толщину корпуса в 6,3 мм.

В предыдущей модели пользователи столкнулись с проблемой «эффекта желе» при прокрутке. Ожидается, что iPad Mini 7 получит новый контроллер дисплея для решения этой проблемы, что обеспечит более плавное отображение контента и улучшенные визуальные впечатления. При этом устройство, как и раньше, будет оснащено IPS LCD-экраном.

Возможны улучшения и в плане памяти: объем оперативной памяти может увеличиться с 4 до 8 ГБ, а базовый вариант встроенной памяти может быть увеличен до 128 ГБ, что положительно скажется на многозадачности устройства.

Что касается производительности, iPad mini 6 работает на чипе A15, и ожидается, что именно эта характеристика станет «главным преимуществом» седьмого поколения iPad mini.

Источник — gizmochina.com