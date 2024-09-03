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В Android Auto появится Gemini для водителей

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
03.09.2024
465 Просмотров 0
В Android Auto появится Gemini для водителей

Google предстоит представить нововведения для водителей, которые пользуются Android Auto, добавив больше функций искусственного интеллекта. Исследование, проведенное AssembleDebug в партнерстве с Android Authority, указывает на интеграцию разговорного ИИ от Google, известного как Gemini Live, в Android Auto. В коде последней версии Android Auto v12.8.14 была найдена строчка «gearhead_assistant_action_kitt_live_query», что намекает на возможность начать диалог с ИИ.

Также присутствует тег «live», что может свидетельствовать о связи с недавним запуском Gemini Live на Android. Анализ APK файла приложения обнаружил упоминание «GeminiLiveAssistantAction» в контексте Android Auto, но дальнейшие подробности из кода узнать не удалось.

Предполагается, что Google введет иконку звезды в интерфейсе Android Auto для обозначения функции Gemini, но пока неясно, как именно она будет реализована в дизайне.

Особенности Gemini Live были подробно описаны на мероприятии Google в августе. Эта версия ИИ обещает быть более «разговорчивой», позволяя пользователям общаться на любые темы и понимая сложные запросы. После распространения модели среди пользователей Gemini Advanced 13 августа, возник интерес к ее интеграции с Android Auto.

В то же время, водители уже имеют доступ к различным функциям на базе ИИ, которые помогают в пути, даже без использования Gemini. На MWC 2024 Google представила функцию кратких сводок для длинных текстов и групповых чатов. Android Auto также предложит «релевантные» автоматические ответы, что позволит водителям экономить время и внимание во время вождения.

Дополнительные возможности ИИ в Android Auto упрощают отправку сообщений с расчетным временем прибытия и делают звонки более доступными. Включение Gemini Live в систему Android Auto может предоставить водителям дополнительную поддержку при навигации, однако пока рано делать выводы, так как разработка функции находится на начальной стадии.

Источник — androidcentral.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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