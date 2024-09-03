В Android Auto появится Gemini для водителей

Google предстоит представить нововведения для водителей, которые пользуются Android Auto, добавив больше функций искусственного интеллекта. Исследование, проведенное AssembleDebug в партнерстве с Android Authority, указывает на интеграцию разговорного ИИ от Google, известного как Gemini Live, в Android Auto. В коде последней версии Android Auto v12.8.14 была найдена строчка «gearhead_assistant_action_kitt_live_query», что намекает на возможность начать диалог с ИИ.

Также присутствует тег «live», что может свидетельствовать о связи с недавним запуском Gemini Live на Android. Анализ APK файла приложения обнаружил упоминание «GeminiLiveAssistantAction» в контексте Android Auto, но дальнейшие подробности из кода узнать не удалось.

Предполагается, что Google введет иконку звезды в интерфейсе Android Auto для обозначения функции Gemini, но пока неясно, как именно она будет реализована в дизайне.

Особенности Gemini Live были подробно описаны на мероприятии Google в августе. Эта версия ИИ обещает быть более «разговорчивой», позволяя пользователям общаться на любые темы и понимая сложные запросы. После распространения модели среди пользователей Gemini Advanced 13 августа, возник интерес к ее интеграции с Android Auto.

В то же время, водители уже имеют доступ к различным функциям на базе ИИ, которые помогают в пути, даже без использования Gemini. На MWC 2024 Google представила функцию кратких сводок для длинных текстов и групповых чатов. Android Auto также предложит «релевантные» автоматические ответы, что позволит водителям экономить время и внимание во время вождения.

Дополнительные возможности ИИ в Android Auto упрощают отправку сообщений с расчетным временем прибытия и делают звонки более доступными. Включение Gemini Live в систему Android Auto может предоставить водителям дополнительную поддержку при навигации, однако пока рано делать выводы, так как разработка функции находится на начальной стадии.

Источник — androidcentral.com