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iPad помог Apple увеличить доходы

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
02.08.2024
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iPad помог Apple увеличить доходы

Вчера вечером Apple поделилась информацией о своих квартальных финансовых показателях. Хотя результаты не были исключительными, они демонстрируют устойчивость бизнеса. Показатели продаж в большинстве категорий товаров Apple сохранились на уровне прошлого года, при этом iPad оказался приятным сюрпризом, показав значительный рост.

В третьем финансовом квартале 2024 года общий объем продаж Apple достиг 85,8 миллиарда долларов, что на 5% превышает результаты предыдущего года. Чистая прибыль компании составила 21,45 миллиарда долларов, в то время как годом ранее было отмечено 19,88 миллиарда.

Продажи в основных категориях продукции компании остались практически без изменений. iPhone продолжает оставаться ключевым продуктом Apple, обеспечивая почти половину общего объёма продаж. Сумма продаж смартфонов достигла 39,3 миллиарда долларов, что немного превысило прогнозы аналитиков, но оказалось ниже прошлогоднего уровня в 39,7 миллиарда долларов. Сегмент Mac показал небольшой рост до 7 миллиардов долларов, тогда как сегмент носимой электроники, товаров для дома и аксессуаров зафиксировал снижение до 8,1 миллиарда долларов.

Apple отметила значительный рост в сегменте iPad, где продажи увеличились до 7,2 миллиарда долларов по сравнению с 5,8 миллиарда годом ранее. Это увеличение можно связать с высоким спросом на недавно представленные модели iPad Pro и iPad Air.

Компания также смогла увеличить доходы от предоставляемых сервисов до 24,2 миллиарда долларов, что отражает стратегическую ориентацию на рост этого сегмента. В Apple прогнозируют дальнейшее увеличение доходов от сервисов на уровне около 14% в следующем квартале.

Источник — winfuture.de

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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