Insta360 выпустила стабилизатор для смартфонов Flow Pro 2

Insta360 выпустила новый стабилизатор для смартфонов — Flow Pro 2. Это значительное улучшение по сравнению с оригиналом. Модель подойдет для любого, кто создает видеоконтент.

Главное новшество Flow 2 Pro — более прочная конструкция и намного более устойчивый штатив. Это гарантирует долговечность. Плюс ко всему, добавлено внешнее зеркальце для селфи. Оно позволяет быстро проверить композицию кадра при съемке видео-блога или других роликов. С новым дизайном можно использовать режим свободного наклона. Он открывает широкие возможности для креативных кадров: съемка с крана, съемка с наклоном и различные их комбинации. Стабилизатор также поддерживает панорамирование на 360 градусов.

Программное обеспечение также серьезно обновлено. Как и оригинальный Flow, Flow 2 Pro интегрируется с Apple DockKit для автоматического отслеживания объектов. Однако, появилась новая функция — активное отслеживание с масштабированием до 15 раз. Оно обеспечивает четкое и идеально выверенное кадрирование движущихся объектов, независимо от расстояния.

Технология искусственного интеллекта Deep Track также улучшена. Deep Track 4.0 предлагает новые возможности и функции, обеспечивающие идеально кадрированные и плавные снимки без дополнительных усилий. Более того, программное обеспечение теперь позволяет отслеживать сразу нескольких людей.

Управлять стабилизатором можно с помощью Apple Watch или второго смартфона. Время автономной работы составляет около десяти часов. Insta360 Flow 2 Pro уже доступен по цене 160$ в сером и белом цветах. Он компактен, имеет 3-осевую стабилизацию, функцию отслеживания объектов, встроенную селфи-палку и штатив. Стабилизатор использует множество режимов съемки и функций редактирования с использованием ИИ. В целом, 2 Pro — это значительное улучшение по сравнению с предыдущей моделью, предлагающее расширенный функционал и удобство использования.

Источник — engadget