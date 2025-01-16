Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Insta360 выпустила стабилизатор для смартфонов Flow Pro 2
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Insta360 выпустила стабилизатор для смартфонов Flow Pro 2

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
16.01.2025
3 Просмотра 0
Insta360 выпустила стабилизатор для смартфонов Flow Pro 2

Insta360 выпустила новый стабилизатор для смартфонов — Flow Pro 2. Это значительное улучшение по сравнению с оригиналом. Модель подойдет для любого, кто создает видеоконтент.

Главное новшество Flow 2 Pro — более прочная конструкция и намного более устойчивый штатив. Это гарантирует долговечность. Плюс ко всему, добавлено внешнее зеркальце для селфи. Оно позволяет быстро проверить композицию кадра при съемке видео-блога или других роликов. С новым дизайном можно использовать режим свободного наклона. Он открывает широкие возможности для креативных кадров: съемка с крана, съемка с наклоном и различные их комбинации. Стабилизатор также поддерживает панорамирование на 360 градусов.

Программное обеспечение также серьезно обновлено. Как и оригинальный Flow, Flow 2 Pro интегрируется с Apple DockKit для автоматического отслеживания объектов. Однако, появилась новая функция — активное отслеживание с масштабированием до 15 раз. Оно обеспечивает четкое и идеально выверенное кадрирование движущихся объектов, независимо от расстояния.

Технология искусственного интеллекта Deep Track также улучшена. Deep Track 4.0 предлагает новые возможности и функции, обеспечивающие идеально кадрированные и плавные снимки без дополнительных усилий. Более того, программное обеспечение теперь позволяет отслеживать сразу нескольких людей.

Управлять стабилизатором можно с помощью Apple Watch или второго смартфона. Время автономной работы составляет около десяти часов. Insta360 Flow 2 Pro уже доступен по цене 160$ в сером и белом цветах. Он компактен, имеет 3-осевую стабилизацию, функцию отслеживания объектов, встроенную селфи-палку и штатив. Стабилизатор использует множество режимов съемки и функций редактирования с использованием ИИ. В целом, 2 Pro — это значительное улучшение по сравнению с предыдущей моделью, предлагающее расширенный функционал и удобство использования.

Источник — engadget

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.