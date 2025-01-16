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Более 80% пользователей карт RTX включают DLSS в играх

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
16.01.2025
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Более 80% пользователей карт RTX включают DLSS в играх

Искусственный интеллект (ИИ) прочно вошёл в мир видеоигр, особенно в технологии апскейлинга. Это позволяет играть в высоком разрешении и с высокой частотой кадров даже на не самых мощных видеокартах. DLSS от Nvidia, FSR от AMD и XeSS от Intel – яркие примеры таких технологий. Nvidia, готовясь к выходу DLSS 4 и видеокарт RTX 50, поделилась статистикой, демонстрирующей невероятную популярность DLSS.

DLSS

Это очень важно, потому что высокие системные требования современных игр делают апскейлинг практически необходимым. DLSS предлагает удачный компромисс между качеством картинки и производительностью: более 80% владельцев видеокарт Nvidia RTX (RTX 20, 30 и 40 серии) используют DLSS в своих играх. Несмотря на периодическую критику, апскейлинг прочно закрепился в игровой индустрии и никуда не денется.

DLSS 4

Анонс RTX 50-й серии сделал DLSS 4 центральным событием. Nvidia заявляет, что благодаря DLSS 4, GeForce RTX 5070 будет сравнима по производительности с RTX 4090, но при значительно меньшей цене – всего 549 долларов. Высокая популярность DLSS, подтвержденная статистикой, говорит о том, что большинство геймеров довольны результатом, поскольку активно используют эту технологию. В некоторых случаях DLSS даже улучшает качество изображения.

Однако, апскейлинг подвергается и критике: некоторые считают, что он провоцирует разработчиков на меньшую оптимизацию игр под разное железо, поскольку они полагаются на DLSS или FSR. В определенных случаях это действительно так.

Источник — tech4gamers

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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