Более 80% пользователей карт RTX включают DLSS в играх

Искусственный интеллект (ИИ) прочно вошёл в мир видеоигр, особенно в технологии апскейлинга. Это позволяет играть в высоком разрешении и с высокой частотой кадров даже на не самых мощных видеокартах. DLSS от Nvidia, FSR от AMD и XeSS от Intel – яркие примеры таких технологий. Nvidia, готовясь к выходу DLSS 4 и видеокарт RTX 50, поделилась статистикой, демонстрирующей невероятную популярность DLSS.

Это очень важно, потому что высокие системные требования современных игр делают апскейлинг практически необходимым. DLSS предлагает удачный компромисс между качеством картинки и производительностью: более 80% владельцев видеокарт Nvidia RTX (RTX 20, 30 и 40 серии) используют DLSS в своих играх. Несмотря на периодическую критику, апскейлинг прочно закрепился в игровой индустрии и никуда не денется.

Анонс RTX 50-й серии сделал DLSS 4 центральным событием. Nvidia заявляет, что благодаря DLSS 4, GeForce RTX 5070 будет сравнима по производительности с RTX 4090, но при значительно меньшей цене – всего 549 долларов. Высокая популярность DLSS, подтвержденная статистикой, говорит о том, что большинство геймеров довольны результатом, поскольку активно используют эту технологию. В некоторых случаях DLSS даже улучшает качество изображения.

Однако, апскейлинг подвергается и критике: некоторые считают, что он провоцирует разработчиков на меньшую оптимизацию игр под разное железо, поскольку они полагаются на DLSS или FSR. В определенных случаях это действительно так.

Источник — tech4gamers