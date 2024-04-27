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Игры для ПК, консолей и смартфонов

Manor Lords — новый инди-хит

Максим Тарков Максим Тарков
27.04.2024
2 Просмотра 0
Manor Lords - новый инди-хит

В течение последнего времени интерес к Manor Lords постепенно нарастал. Это уникальное сочетание городского строительства и стратегии в реальном времени в средневековом сеттинге, и кажется, что эта игра стала новым крупным инди-успехом.

Сегодня Manor Lords вышла в раннем доступе и на пике достигла 160 000 одновременных игроков в Steam, достаточных для того, чтобы оказаться в ТОП-5 чарта, иногда выпинывая оттуда понятно почему вновь ставший популярным Fallout 4. На данный момент Manor Lords также достигла звания бестселлера в Steam. И эта статистика не отражает всей картины, ведь Manor Lords не является эксклюзивом для этой платформы — она также доступна в Game Pass на ПК и Xbox Series X/S. Для тех, кто не в курсе, вот видео с геймплеем Manor Lords:

На данный момент игра имеет 88% процентов положительных отзывов:

Это невероятно! Игра воплощает все детские мечты из двухтысячных, когда я строил большой город, приближал камеру и просто наслаждался процессом. А тут еще и возможность побегать среди жителей!

MaxQjust

Игра смесь Ostriv + Kindoms Reborn + Banished/Farther fronter + Dawn of Man
Оптимизация топ, игра топ, 11 луж на дороге из 10)))
Как тебе такое Cities Skylines 2?

_Vov4iK_

Успех Manor Lords радует по-особенному, поскольку игра — это проект энтузиаста, в основном созданный руками одного разработчика, Грега Стычена. Версия игры в раннем доступе обойдется вам в полторы тысячи рублей, но на данный момент дается вкусная скидка в 25 процентов. Вот ключевые особенности игры:

Manor Lords вдохновлен франконским стилем живописи и архитектуры конца XIV века. Игра показывает историческую точность как в игровых механиках, так и в дизайне. Вы получаете полную свободу в создании городов — вращайте и размещайте здания по своему усмотрению. Строительные принципы основаны на средневековых поселениях — многое зависит от ландшафта и торговых путей. В игре представлено множество товаров и продукции того времени — от башмаков до меда. Необходимо обрабатывать материалы, настраивать производство и решать, что важнее: удовлетворение потребностей подданных или производство роскоши и военного снаряжения.

Manor Lords доступна в раннем доступе на ПК и Xbox Series X/S. Срок выхода полной версии игры не сообщается.

Истчоник — wccftech.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

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