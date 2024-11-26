Huawei выпустила новые смартфоны серии Mate 70

Huawei представила смартфоны серии Mate 70. Это первые устройства компании на собственной операционной системе. Очередной шаг китайского гиганта к технологической независимости после американских санкций. Что же нового нам показали сегодня?

Mate 70 — это наследник прошлогоднего Mate 60. Он произвёл настоящий фурор в мире технологий и политики. В нём был установлен процессор, производство которого, как многие считали, было невозможным для Huawei и Китая. Причиной были ограничения со стороны США. Они были призванных отрезать вторую по величине экономику мира от доступа к передовым микросхемам. В 2019 году Huawei лишили доступа к Android от Google. Это вынудило компанию разработать собственную операционную систему.

Хотя Huawei не раскрыла подробностей о процессоре в новых телефонах. Глава потребительского и автомобильного бизнеса компании, Ричард Ю, заявил, что Mate 70 работает на HarmonyOS NEXT. Это первая полностью собственная мобильная операционная система Huawei. Компания надеется, что HarmonyOS станет достойной альтернативой Android и iOS в Китае. Стоит отметить, что ранние версии HarmonyOS использовали код Android с открытым исходным кодом.

Цена и защищенность

Серия Mate 70 включает в себя три модели: Mate 70, Mate 70 Pro и Mate 70 Pro+. Цена начинается от 759 долларов США за Mate 70 и от 1174 долларов США за Mate 70 Pro+.

Председатель совета директоров потребительского подразделения Huawei, Юй Чэндун, особо подчеркнул, что Mate 70 Pro Plus — первый в мире смартфон с глянцевым базальтовым корпусом. По сравнению с предыдущим поколением, у него вдвое повышена устойчивость к падениям и в пять раз увеличена износостойкость. Прочность алюминиевого каркаса также улучшилась в пять раз. Телефон оснащён стеклом Kunlun второго поколения, повышающим защиту от падений.

Кроме того, Mate 70 Pro Plus имеет сертификат IP68 (водонепроницаемость до шести метров), IP69 (стойкость к высоким температурам) и защиту от брызг под высоким давлением.

Источник — patentlyapple