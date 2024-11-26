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Zoom объявляет о масштабном ребрендинге

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
26.11.2024
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Zoom объявляет о масштабном ребрендинге

Забыть о Zoom как просто о программе для видеозвонков! Компания меняет имидж: от видеоконференций к AI-платформе для работы. Компания позиционирует себя как «AI-first рабочую платформу для человеческого общения». Генеральный директор Эрик Юань в своем блоге вспомнил о начале Zoom в 2011 году с целью создания лучшего решения для видеоконференций. Пандемия COVID-19 резко ускорила рост сервиса, сделав его синонимом как личного, так и делового общения. Так в чем же заключается новая концепция?

Теперь Zoom стремится к большему, чем просто видеозвонки, хотя и они остаются важной частью сервиса. Ключевой элемент новой стратегии — это AI Companion, интегрированный во все продукты Zoom Workplace. Юань смело заявляет о потенциале AI Companion развиться в полностью настраиваемый цифровой двойник, способный автоматизировать целый рабочий день, позволяя перейти на четырехдневную рабочую неделю. Он проводит аналогию с инновациями Генри Форда, который сократил рабочую неделю с 48 до 40 часов, и предполагает, что компания может добиться аналогичного революционного сдвига.

Название компании также претерпело изменения: «Zoom Video Communications, Inc.» стало просто «Zoom Communications Inc.», подчеркивая выход за рамки видеосвязи. Компания не раскрыла подробностей о новых продуктах, но такие решения, как Zoom Docs и обновленный Zoom AI Companion 2.0, показывают амбициозные планы компании на завоевание рынка, потенциально конкурируя с такими гигантами, как Microsoft и Google. При этом финансовые показатели Zoom показывают рост выручки в третьем квартале до 1,177млрд. В целом, Zoom делает ставку на искусственный интеллект для повышения производительности и трансформации рабочего процесса. 

Источник — techradar

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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