Zoom объявляет о масштабном ребрендинге

Забыть о Zoom как просто о программе для видеозвонков! Компания меняет имидж: от видеоконференций к AI-платформе для работы. Компания позиционирует себя как «AI-first рабочую платформу для человеческого общения». Генеральный директор Эрик Юань в своем блоге вспомнил о начале Zoom в 2011 году с целью создания лучшего решения для видеоконференций. Пандемия COVID-19 резко ускорила рост сервиса, сделав его синонимом как личного, так и делового общения. Так в чем же заключается новая концепция?

Теперь Zoom стремится к большему, чем просто видеозвонки, хотя и они остаются важной частью сервиса. Ключевой элемент новой стратегии — это AI Companion, интегрированный во все продукты Zoom Workplace. Юань смело заявляет о потенциале AI Companion развиться в полностью настраиваемый цифровой двойник, способный автоматизировать целый рабочий день, позволяя перейти на четырехдневную рабочую неделю. Он проводит аналогию с инновациями Генри Форда, который сократил рабочую неделю с 48 до 40 часов, и предполагает, что компания может добиться аналогичного революционного сдвига.

Название компании также претерпело изменения: «Zoom Video Communications, Inc.» стало просто «Zoom Communications Inc.», подчеркивая выход за рамки видеосвязи. Компания не раскрыла подробностей о новых продуктах, но такие решения, как Zoom Docs и обновленный Zoom AI Companion 2.0, показывают амбициозные планы компании на завоевание рынка, потенциально конкурируя с такими гигантами, как Microsoft и Google. При этом финансовые показатели Zoom показывают рост выручки в третьем квартале до 1,177млрд. В целом, Zoom делает ставку на искусственный интеллект для повышения производительности и трансформации рабочего процесса.

Источник — techradar