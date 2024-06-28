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TeamViewer заявляют, что их сеть была взломана

Мария Старкова Мария Старкова
28.06.2024
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TeamViewer заявляют, что их сеть была взломана

TeamViewer сообщили о возможном инциденте безопасности, однако уточнил, что клиентские и корпоративные данные, по всей видимости, не пострадали. Согласно информации, опубликованной на сайте компании Trust Center 26 июня, было выявлено нарушение в корпоративной IT-инфраструктуре, за которое может стоять известная группа киберпреступников APT29/Midnight Blizzard. В результате проведённого расследования было установлено, что атака затронула только корпоративную сеть и не коснулась продуктовой среды или данных клиентов.

Компания TeamViewer активировала свою команду по реагированию на инциденты и внедрила специальные процедуры, а также привлекла внешних специалистов по кибербезопасности для устранения проблемы. Были внедрены необходимые меры для устранения последствий нарушения.

TeamViewer подчеркнули, что они следуют стратегии разделения корпоративной IT, производственной среды и платформы подключения, что предотвращает несанкционированный доступ и перемещение по сети между различными сегментами. Такая стратегия разграничения является частью комплексного подхода к безопасности, который компания называет «глубокой защитой».

В то же время, как сообщает The Register, компания NCC Group Global предупреждает о значительном риске для платформы удаленного доступа TeamViewer, связанном с действиями APT-группы. А Центр обмена и анализа медицинской информации США (H-ISAC) информирует о том, что хакеры активно используют TeamViewer для своих целей, как это было выявлено исследователями Emsisoft. H-ISAC рекомендует своим пользователям особенно тщательно следить за трафиком удаленного рабочего стола на предмет обнаружения необычных активностей.

TeamViewer подтверждает свою приверженность к обеспечению безопасности и обещает поддерживать прозрачность в общении со всеми заинтересованными сторонами.

Источник — techradar.com

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Мария Старкова
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Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

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