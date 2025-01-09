HONOR X7c: обзор крепкого бюджетника

HONOR X7c: насколько он прочный и водонепроницаемый?

Вы, возможно, видели видеоролики, где этот телефон подвергается экстремальным испытаниям: погружение в воду, спуск с водной горки, обливание водой под высоким давлением. И всё это без каких-либо негативных последствий для его работы.

Компания HONOR, известная своими прочными смартфонами, и на этот раз заявляет о повышенной прочности X7c. Ключевой особенностью, помимо усиленной конструкции, является водостойкость. Но насколько это соответствует действительности? Давайте разберёмся в нашем подробном обзоре смартфона HONOR X7c.

Этот обзор даст исчерпывающую информацию о прочности и водонепроницаемости устройства. Мы рассмотрим все аспекты, начиная от сертификатов прочности, таких как пятизвездочный сертификат SGS Premium Performance, и заканчивая практическими тестами водостойкости, подтверждая всю предоставленную информацию. Обзор будет включать в себя технические характеристики, цены, а также анализ преимуществ и недостатков. Короче говоря: будет интересно, начинаем!

Характеристики HONOR X7c

Экран: 6,77 дюйма, TFTLCD, 1610 x 720 Процессор: Qualcomm Snapdragon 685, 8 ядер Память: 6 Гб + 128 Гб или 8 Гб + 256 Гб Основная камера: Основная камера 108 Мп (f1.75)

Сенсор глубины 2 Мп (f/2.4) Фронтальная камера: Фронтальная камера 8 Мп (f/2.0) Батарея: 5200 мАч, поддержка HONOR SuperCharge до 35 Вт (11 В / 3,2 А) Вес: 196 г

Распаковка и комплектация

Смартфон поставляется в фирменной белой картонной коробке.

В комплект входит: зарядный адаптер, провод USB-A на USB-C, силиконовый чехол и скрепка. На экране «из коробки» наклеено защитное стекло.

Вполне неплохо.

Дизайн и прочность

Внешний вид HONOR X7c напоминает модель HONOR X8b: квадратный блок камер слева, хотя на самом деле камер всего две, а не четыре, как может показаться на первый взгляд. Задняя панель выполнена из поликарбоната с матовой поверхностью, имитирующей кожу, и практически не собирает отпечатки пальцев (по крайней мере, в нашем цвете Forest Green).

На задней панели также виден едва заметный клетчатый узор и логотип HONOR. Расположение элементов управления стандартное: кнопка питания и регулятор громкости справа, лоток для SIM-карты слева, верхний торец содержит второй микрофон и ИК-передатчик, а нижний — динамик, порт USB-C, микрофон и 3,5 мм аудиоразъем. Для биометрической аутентификации используется боковой датчик отпечатков пальцев и распознавание лица.

HONOR X7c является смартфоном с влагозащитной, которая соответствует стандарту IP64. Это означает, что он не пострадает от пыли и брызг, но не от полного погружения в воду или воздействия струи воды под давлением. Цифра «4» в рейтинге IP64 указывает на защиту от брызг согласно стандарту IEC. Для полноценной водонепроницаемости необходим рейтинг IPX7 или выше.

Производитель указывает на официальном сайте, что X7c выдерживает погружение на глубину 0,25 метра до 3 минут или 0,5 метра до 1 минуты. Это значительно меньше, чем у устройств с рейтингом IPX7 (погружение на глубину около 1 метра до 30 минут). Более точным описанием было бы «защита от брызг», сравнимое с IPX4. Хотя телефон выдержит кратковременное погружение, не стоит рисковать и подвергать его длительному контакту с водой, чтобы не лишиться гарантии.

Тем не менее, дополнительная защита от брызг – это безусловный плюс для бюджетного смартфона. Стоит также отметить наличие пятизвездочного сертификата SGS по устойчивости к падениям, что говорит о повышенной ударопрочности X7c. Защита от брызг будет полезна, например, мотоциклистам, использующим телефон для навигации в дождь. Важно помнить, что несмотря на все заявленные защитные свойства, любая электроника остается хрупкой и требует бережного обращения.

Экран и звук

HONOR X7c имеет 6,77-дюймовый TFT LCD-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Разрешение экрана составляет HD+ (1610 x 720 пикселей), что является проверенным решением для бюджетных смартфонов. Интересно, что производитель не упоминает о наличии технологии предотвращения случайных срабатываний от влаги на экране, несмотря на заявленную водостойкость.

Хотя на демонстрационных видеороликах HONOR X7c продолжает работать и с каплями воды на экране, самостоятельно проверять это не рекомендуется. Качество изображения достаточное для просмотра видео, социальных сетей и игр. Экран выглядит ярким и красивым.

Углы обзора хорошие. Рамки вокруг дисплея достаточно тонкие, соответствуют ожиданиям от бюджетного устройства. HONOR X7c оснащен стереодинамиками, обеспечивающими хорошее звучание, хотя звуковой профиль может показаться несколько приглушенным, с акцентом на высоких и средних частотах и недостатком низких (басов).

Камеры

HONOR X7c оснащен двойной основной камерой: 108-мегапиксельный основной сенсор и 2-мегапиксельный датчик глубины. Необходимо помнить, что высокое количество мегапикселей не всегда гарантирует высокое качество изображения.

При хорошем освещении телефон делает достаточно качественные снимки с хорошей цветопередачей и детализацией. Динамический диапазон неплохой, но в некоторых случаях тени могут быть слишком темными. В условиях низкой освещенности качество фотографий снижается: цвета становятся менее насыщенными, динамический диапазон сужается, а детализация уменьшается.

Запись видео осуществляется в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду как на основной, так и на фронтальной камере. Качество видео хорошее, но отсутствие оптической и электронной стабилизации изображения делает необходимым использование штатива или очень крепких рук для получения стабильной картинки.

В целом, камера HONOR X7c соответствует своей бюджетной категории. Ожидать от неё профессионального качества не стоит, но для повседневной съемки она вполне подходит.

Приложения и пользовательский интерфейс

HONOR X7c работает на операционной системе Android 14 с фирменной оболочкой MagicOS 8.0. Информация о сроках поддержки программного обеспечения (количество обновлений системы и патчей безопасности) не предоставлена производителем, но обычно для подобных устройств гарантируется около двух крупных обновлений ОС и двух лет обновлений безопасности.

Интерфейс MagicOS 8.0 отличается минимализмом и содержит небольшое количество предустановленного ПО. Пользовательский интерфейс приятен, хотя в некоторых элементах заметны оптимизации, характерные для бюджетных смартфонов. Например, отсутствует эффект размытия в некоторых панелях интерфейса. Это незначительные недочеты, на которые, скорее всего, никто не обратит внимания. Пользователям, знакомым с интерфейсами EMUI от Huawei или другими оболочками HONOR, MagicOS 8.0 покажется знакомым и интуитивно понятным.

Производительность

HONOR X7c оснащен процессором Snapdragon 685, который, хотя и не является самым современным на сегодняшний день, для бюджетных смартфонов вполне подходит. Объём оперативной памяти составляет 6 ГБ или 8 ГБ (зависит от модели) с возможностью расширения вплоть до 16 ГБ за счет виртуальной памяти. Встроенная память имеет объем 128 ГБ или 256 ГБ с возможностью расширения через гибридный слот для microSD-карт.

Производительность HONOR X7c достаточна для повседневных задач: сёрфинг в интернете, работа с социальными сетями и прочие приложения функционируют без существенных задержек. В нетребовательных играх, например, Mobile Legends, обеспечивается стабильная частота кадров. Однако в более ресурсоёмких играх могут наблюдаться проблемы с просадками FPS. Очевидно что, HONOR X7c не предназначен для серьезного гейминга, но вполне подходит для казуальных игр.

Ниже приведены результаты тестов производительности HONOR X7c:

AnTuTu: 310 613

310 613 Antutu Storage Test: 67 979

67 979 Скорость чтения (Antutu Storage Test): 1054 МБ/с

1054 МБ/с Скорость записи (Antutu Storage Test): 1028,3 МБ/с

1028,3 МБ/с 3DMark Wild Life: 650

650 Geekbench 6 (одноядерный): 470

470 Geekbench 6 (многоядерный): 1463

1463 Geekbench 6 OpenCL (GPU): 382

382 PCMark Work 3.0: 9867

Что касается возможностей подключения, HONOR X7c поддерживает 4G LTE и оснащен модулем NFC (можно платить телефонов в магазине).

Автономная работа и зарядка

Одно из главных достоинств HONOR X7c — это впечатляющее время автономной работы. В тесте PCMark смартфон проработал 25 часов 54 минуты!

Этого удалось достичь благодаря батарее емкостью 5200 мАч и HD+ ЖК-экрану, более экономичному по сравнению с дисплеями имеющими более высокое расширение. Поддержка быстрой зарядки 35 Вт, что позволяет относительно быстро восстановить заряд батареи.

Впечатление

HONOR X7c – это бюджетный смартфон, предлагающий уникальное сочетание прочности и достаточной производительности по привлекательной цене. Защита по стандарту IP64 и прочный корпус делают его подходящим выбором для активного использования в различных условиях, включая плохую погоду.

Хотя смартфон не отличается выдающейся вычислительной мощностью или качеством фотосъемки, он обеспечивает стабильную работу благодаря оптимизированному программному обеспечению и длительному времени автономной работы.

Основным недостатком является дисплей с относительно низким разрешением, хотя заметить это можно только если специально обратить внимание. Несмотря на этот недостаток, HONOR X7c представляет собой хороший выбор по сравнению с типичными бюджетными моделями в этом ценовом сегменте.

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