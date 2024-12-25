HONOR MagicBook Art 14: обзор ультрабука

HONOR MagicBook Art 14 — ноутбук с уникальными решениями.

Преимущества ультрабуков, как класса устройств, очевидны. Легкий тонкий дизайн для удобства переноски. Стильный внешний вид для работы в кафе или коворкинге. Мощное аппаратное оснащение для выполнения требовательных задач. Продолжать можно очень долго. Но какой из них выбрать для себя?

По нашему мнению, главным игроком рынка, в настоящее время, является HONOR. И это неспроста. Компания уже несколько лет подряд выпускает портативные устройства, превосходящие многих конкурентов. Ноутбуки бренда имеют один из лучших показателей по соотношению цены и качества. Добавьте к этому стильный дизайн и эксклюзивных фишки — получите явного лидера.

Не так давно HONOR представила ультрабук MagicBook Art 14, который сейчас оказался у нас на обзоре. Первоначально технические характеристики казались довольно стандартными для своей ценовой категории, ничего революционного. Но после некоторого времени использования, мы были приятно удивлены его возможностями.

Если вы не профессиональный геймер или не работаете с ресурсоемкими приложениями, то, вероятно, вам кажется, что все ноутбуки похожи друг на друга. А это далек не так. В данном обзоре, мы подробно изучим возможности MagicBook Art 14. Прочитайте его до конца, и вы сможете с полной уверенностью понять подходит ли этот ультрабук для ваших нужд.

Характеристики HONOR MagicBook Art 14

Операционная система: Windows 11 Home Экран: 14,6 дюйма, OLED, 3120×2080, сенсорный, 700 нит Процессор: Intel Core Ultra 7 155H 16 ядер Графика: Intel Arc Встроенная память: 1 Тб Оперативная память: 32 Гб Батарея: 60 Втч Камера: Скрытая магнитная камера, 1080p FHD Размеры: 316,77 х 223,63 х 11,5 мм Вес: 1,03 кг Комплектация: Ноутбук, адаптер питания USB-C, зарядный кабель USB-C, краткое руководство пользователя, гарантийный талон

Дизайн

Матовое темно-зелёное покрытие MagicBook Art 14 сразу привлекает внимание. Корпус из магниевого сплава обеспечивает не только премиальный внешний вид, но и невероятную легкость (всего 1,03 кг) при тонком профиле (11,5 мм).

Это делает его одним из лучших для тех, кто часто берет ноутбук с собой. Компактный размер позволяет легко поместить его в большинство сумок, а прочный корпус защитит от небольших повреждений. В целом, качество сборки превосходное – стильный, современный и надёжный дизайн.

Но особенность MagicBook Art 14 — это выдвигающаяся магнитная веб-камера с искусственным интеллектом. Она расположена сбоку и легко снимается, обеспечивая максимальную конфиденциальность во время видеозвонков. Вы можете быть уверены, что камера полностью отключена, когда она вам не нужна. Подробнее об этом ниже.

Камера

Впервые в обзоре ноутбука мы уделяем отдельное внимание веб-камере, и в случае с HONOR MagicBook Art 14 это действительно необходимо. Его уникальная особенность – магнитная веб-камера 1080p, которая крепится на левой стороне корпуса рядом с портами USB-C. Вы просто достаете её из места хранения и прикрепляете магнитом к верхней части экрана. Это очень удобно – камера включается только тогда, когда она нужна.

Отсутствие постоянно встроенной веб-камеры – это плюс с точки зрения конфиденциальности: нет необходимости заклеивать её или использовать другие средства для защиты от несанкционированного доступа.

Однако, у съемной камеры есть существенный недостаток: её легко потерять. Она компактная и её легко забыть убрать после использования. Я уже представляю, как она затеряется в глубинах моего рюкзака. К счастью, замена камеры не проблема – её можно приобрести отдельно.

Качество видеосъемки – хорошее. Камера и не плохая, но и не выдающаяся. Это обычная веб-камера с разрешением 1080p, не ждите чудес. Для видеоконференций в Zoom изображение будет достаточно четким, но не стоит ожидать качества, сравнимого с профессиональными вебками.

Экран и звук

Открыв крышку, вы увидите великолепный 14,6-дюймовый OLED-дисплей с почти безрамочным экраном (97% соотношение экрана к корпусу). Сенсорный экран поддерживает 10-точечный мультитач, что делает работу с ним более интерактивной и удобной. Важно отметить, что, в отличие от некоторых гибридных устройств, MagicBook Art 14 не позиционируется как замена планшета, что является его преимуществом для тех, кто ценит классическую форму ноутбука.

Экран идеально подходит для работы и игр: на нем удобно размещаются несколько окон, при этом остается достаточно свободного пространства. Сочетание простора и портативности делает его очень удобным.

Разрешение 3120 x 2080 (3.1K) обеспечивает высокую детализацию изображения, что делает работу с ним приятной. Закругленные углы экрана добавляют эстетики, больше напоминающей дизайн смартфонов. Тестирование показало хорошие результаты: цветовой охват составляет 99,6% sRGB, 83,8% Adobe RGB и 96,6% DCI-P3. Кроме того, экран имеет яркость 700 нит, то есть его яркости достаточно для работы на улице.

В этот ноутбук установлено шесть динамиков и три микрофона, и они отлично справляются со своей задачей. Громкости достаточно, чтобы заполнить комнату, и даже есть намеки на басы, это делает звук насыщенным.

Клавиатура тачпад и порты

HONOR MagicBook Art 14 имеет вполне стандартную клавиатуру для ультрабука. Она не производит какого-то особенно впечатления. С другой стороны, ход клавиш небольшой, обратная связь есть, клавиши тактильно приятные. Чего еще можно желать? Кроме того, в правом верхнем углу клавиатуры находится кнопка питания со сканером отпечатка пальца.

В отличие от клавиатуры, тачпад – это безусловный плюс. Он большой, хорошо интегрирован в дизайн ноутбука и поддерживает удобные жесты, такие как регулировка громкости и яркости свайпами по краям, а также создание скриншотов (аналогично смартфону).

Набор портов у MagicBook Art 14 достаточно хороший, но есть один недостаток – всего один порт Thunderbolt 4. Помимо него, имеются два порта USB-C, один USB-A, один HDMI 2.1 и один комбинированный аудиоразъем 3,5 мм.

Производительность

Давайте поговорим о производительности. В нашем тестовом образце установлен процессор Intel Core Ultra 7 155H (16 ядер) с графикой Intel Arc, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X (7467 МГц) и 1 ТБ SSD. Такая конфигурация обеспечивает высокую производительность для большинства задач. Хотя объём накопителя может быть недостаточен для работы с большими объёмами видео или фото, наличие порта Thunderbolt 4 позволяет легко расширить хранилище с помощью внешних SSD.

На первый взгляд, характеристики впечатляют, и на практике ноутбук отлично справляется с большинством повседневных задач. Например, прямо сейчас мы используем его для работы с большим количеством вкладок в Chrome (более 50 одновременно!) и двумя текстовыми редакторами, и всё работает плавно, без тормозов.

Однако, это не игровой ноутбук, и не стоит ожидать от него чудес в ресурсоемких приложениях. Легкое видеоредактирование в 1080p или базовое редактирование 4К – вполне под силу, но для более серьёзных задач мощности может не хватить. Игры вроде Fortnite, запускаются без проблем, но для требовательных тайтлов, как Starfield или Returnal, он не подходит. Это ожидаемо для лёгкого ультрабука.

Что действительно приятно, так это бесшумная и эффективная система охлаждения. Даже после длительной работы ноутбук не греется и не шумит.

HONOR MagicBook Art 14 хорошо интегрируется в экосистему HONOR, особенно с HONOR Magic V3. Функция Magic Ring обеспечивает удобную передачу файлов, синхронизацию данных и совместное использование экрана между устройствами. Это напоминает экосистему Apple и очень удобно, если вы используете несколько гаджетов HONOR.

Однако, есть и минус: все эти функции экосистемы работают только с устройствами HONOR. Если у вас телефон или планшет другого бренда, то преимущества становятся бесполезными. Это ограничивает привлекательность ноутбука для пользователей других экосистем.

Тем не менее, как ультрапортативный ноутбук для повседневного использования, MagicBook Art 14 весьма хорош.

Время автономной работы

Несмотря на компактные размеры, HONOR MagicBook Art 14 оснащен батареей емкостью 60 Втч, заявленная производителем автономная работа составляет до 9,5 часов. Эта цифра, как показали наши тесты, оказалась заниженной.

В тесте PCMark 10, симулирующем типичную рабочую нагрузку (работа с электронными таблицами, видеоконференции и т.д.), ноутбук проработал впечатляющие 10 часов 27 минут. Такой автономности более чем достаточно для интенсивного рабочего дня.

В комплект входит 65-ваттное зарядное устройство, которое, по нашим замерам, заряжает батарею на 44% всего за 30 минут, а полная зарядка занимает 98 минут.

Впечатление

HONOR MagicBook Art 14 – это сочетание элегантного дизайна, лёгкого веса и высокой производительности, идеально подходящее как для повседневных задач, так и для некоторой творческой работы.

Его портативность и удобство использования делают его одним из лучших вариантов для бизнес-пользователей. Заслуживает отдельного упоминания великолепный 14,6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3,1K, обеспечивающий потрясающую картинку, что особенно важно для дизайнеров и фотографов. MagicBook Art 14 смело можно назвать одним из лучших ноутбуков для редактирования фотографий.

Хотя видеокарта Intel Arc не предназначена для требовательных игр или обработки 4К видео с максимальной производительностью, в большинстве приложений ноутбук демонстрирует отличные результаты.

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