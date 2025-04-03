HONOR откажется от выпуска смартфона с названием Magic V4

В прошлом году компания HONOR выпустила тонкий складной смартфон Magic V3. Многие фанаты бренда логично ожидали увидеть Magic V4 в 2025 году. Однако, по последней информации из Китая, этого не произойдет. Но не по той причине, которую вы могли подумать.

HONOR действительно планирует выпустить преемника Magic V3 в этом году, но он не будет называться Magic V4. Причина? Тетрафобия! Судя по всему, компания пропустит номер «4» и перейдет сразу к Magic V5.

Тетрафобия – это боязнь числа 4, распространенная в некоторых восточноазиатских культурах, включая Китай. Компании опасаются, что из-за этого люди будут избегать устройств с цифрой «4» в названии. Мы уже видели подобное поведение и у других китайских производителей.

Кроме того, Huawei сделала аналогичный шаг в сентябре 2023 года, пропустив Mate X4 и сразу выпустив складной Mate X5 (чип Kirin 9000s) на потребительской платформе. Главное различие между Mate X3 и X5 — это поддержка 5G.

По предположениям экспертов, Magic V5 будет также отличаться ультратонким дизайном. Однако, пока неясно, сможет ли он отобрать звание «самого тонкого складного устройства в стиле книги» у Oppo Find N5 (еще одного устройства, которое пропустило номер «4»). Ли Кунь, менеджер по продуктам HONOR Devices, подтвердил, что Magic V5 будет выпущен вместо Magic V4 в конце мая или начале июня.

Источник — huaweicentral