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Обновление AirPods Max до Lossless Audio отложено

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
02.04.2025
7 Просмотров 0
Обновление AirPods Max с поддержкой Lossless Audio отложено

Компания Apple недавно анонсировала обновление для наушников AirPods Max с разъемом USB-C, которое должно было добавить поддержку звука без потерь (Lossless) и сверхнизкую задержку. Однако, к сожалению, владельцам этих наушников придется немного подождать.

Выпуск обновления прошивки AirPods Max с номером сборки «7E99» приостановили из-за проблем с iOS 18.4. Хотя технически обновление доступно на серверах Apple, пользователи не могут установить его на свои AirPods Max с разъемом USB-C. На странице поддержки Apple указано, что новая прошивка с улучшенным звучанием «скоро появится». Однако, в спецификациях наушников этот пункт уже есть.

Разработчик Аарон Перис одним из первых обратил внимание на проблему: новая сборка прошивки существует, но iOS 18.4 не может передать её на наушники.

Что даст обновление?

После установки обновления, владельцы AirPods Max смогут наслаждаться звуком высокого качества. То есть, наушники будут поддерживать воспроизведение 24-битного звука с частотой 48 кГц, что позволит услышать музыку с большей детализацией.

Стоит отметить, что функции Lossless Audio и сверхнизкой задержки будут доступны только для новых моделей AirPods Max с разъемом USB-C. Владельцы более старых моделей с разъемом Lightning не смогут воспользоваться этими улучшениями.

Мы будем следить за новостями и сообщим, когда Apple устранит проблему и выпустит обновление для AirPods Max. Следите за обновлениями!

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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