Pixel 9a будет специально снижать емкость своей батареи

В новом Google Pixel 9a появилась интересная функция, которая, на первый взгляд, может показаться странной – она намеренно снижает максимальную емкость аккумулятора со временем. Разберемся, что это значит и стоит ли беспокоиться.

Забота об аккумуляторе: Почему это важно?

Инструменты для мониторинга состояния аккумулятора становятся все более важными на современных смартфонах. Правильное использование зарядки и разрядки аккумулятора может значительно продлить срок службы вашего телефона и избежать неприятных ситуаций, когда телефон «садится» слишком быстро уже через год использования.

Battery Health Assistance в Pixel 9a: Как это работает?

Google Pixel 9a получил новую функцию под названием Battery Health Assistance (помощь в поддержании здоровья аккумулятора), которая пока что является эксклюзивной для этой модели. В отличие от других смартфонов, где можно вручную контролировать процесс зарядки (например, ограничивать заряд до 80% или заряжать до 100% только перед использованием), Battery Health Assistance работает автоматически.

Согласно официальной справке Google, эта функция снижает максимальный заряд аккумулятора каждые 200 циклов зарядки. Этот процесс продолжается до тех пор, пока телефон не пройдет 1000 циклов зарядки.

Контроль пользователя: Ограничения в Pixel 9a

Хотя Google заявила, что Battery Health Assistance будет опциональной для более старых моделей Pixel (т.е. вы сможете отключить ее), на странице справки для Pixel 9a указано, что настройки этой функции нельзя изменить. Это означает, что вы не сможете отключить автоматическое снижение емкости аккумулятора.

Не стоит паниковать: Почему это может быть полезно?

На первый взгляд, снижение емкости аккумулятора может показаться негативным моментом. Однако, на самом деле, это может продлить срок службы аккумулятора в долгосрочной перспективе.

Со временем аккумуляторы деградируют естественным образом. 100% заряда нового телефона будут обеспечивать гораздо больше времени работы, чем 100% заряда телефона, которому уже несколько месяцев.

Предполагается, что контролируемое снижение емкости аккумулятора, которое обеспечивает Battery Health Assistance, поможет аккумулятору дольше держать заряд. То есть, даже с меньшей максимальной емкостью, телефон будет работать дольше на одной зарядке, чем если бы функция не была активирована.

Есть ли поводы для беспокойства?

Понятно, что отсутствие контроля над этой функцией может вызвать недовольство у некоторых пользователей. Это также может усилить опасения, связанные с тем, что производители смартфонов искусственно ограничивают производительность устройств, чтобы стимулировать покупку новых моделей.

Что это значит для пользователей?

В целом, функция Battery Health Assistance выглядит как интересное нововведение, которое может принести пользу в долгосрочной перспективе. Если она окажется успешной, мы, скорее всего, увидим ее и на других смартфонах Google в будущем. Хотя отсутствие контроля может быть минусом, стоит дать шанс этой функции и посмотреть, как она повлияет на срок службы аккумулятора вашего Pixel 9a.