Лого сайта
Получайте реальное вознаграждение за просмотрыподелитьсярефераловкомментарии
Главная » Смартфоны и телефоны » Дата выхода Samsung Galaxy S25 Edge перенесена на май
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Дата выхода Samsung Galaxy S25 Edge перенесена на май

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
03.04.2025
5 Просмотров 0
Дата выхода Samsung Galaxy S25 Edge перенесена на май

Похоже, что выход смартфона Samsung Galaxy S25 Edge немного задерживается. Изначально шла речь о дате запуска 15 апреля, но новая информация указывает на перенос выхода этого ультратонкого флагмана.

Причины задержки Galaxy S25 Edge пока не ясны. Некоторые предполагают, что это связано с недавними изменениями в руководстве Samsung после кончины главы Samsung DX Чон-Хи Хана, а не с какими-либо проблемами с самим телефоном.

По информации источников, Samsung перенесла анонс Galaxy S25 Edge на вторник, 13 мая 2025 года. То есть, это означает, что запуск устройства отложен всего на месяц.

Вместо масштабного мероприятия Unpacked, как это было в январе с основной линейкой S25, Samsung представит S25 Edge на небольшой онлайн-презентации, хотя это может варьироваться в зависимости от страны. Пока неясно, появится ли телефон в магазинах в мае.

Вместе с тем, мы ждем, что новый ультратонкий смартфон Samsung будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем, аналогичным Galaxy S25+. В качестве процессора будет использоваться Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Объем оперативной памяти составит 12 ГБ, а встроенной памяти – 256 или 512 ГБ [citation:4]. По последним данным, устройство будет доступно как минимум в трех цветах: Titanium Silver, Titanium Jetblack и Titanium Icyblue.

Что касается цены, S25 Edge может стоить около 1249 евро, что немного дороже, чем Galaxy S25+ аналогичного размера, который продается за 1149 евро. Пока неизвестно, насколько успешными будут продажи Galaxy S25 Edge, но сообщается, что Samsung планирует произвести до 3 миллионов устройств.

1

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.