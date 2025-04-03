Дата выхода Samsung Galaxy S25 Edge перенесена на май

Похоже, что выход смартфона Samsung Galaxy S25 Edge немного задерживается. Изначально шла речь о дате запуска 15 апреля, но новая информация указывает на перенос выхода этого ультратонкого флагмана.

Причины задержки Galaxy S25 Edge пока не ясны. Некоторые предполагают, что это связано с недавними изменениями в руководстве Samsung после кончины главы Samsung DX Чон-Хи Хана, а не с какими-либо проблемами с самим телефоном.

По информации источников, Samsung перенесла анонс Galaxy S25 Edge на вторник, 13 мая 2025 года. То есть, это означает, что запуск устройства отложен всего на месяц.

Вместо масштабного мероприятия Unpacked, как это было в январе с основной линейкой S25, Samsung представит S25 Edge на небольшой онлайн-презентации, хотя это может варьироваться в зависимости от страны. Пока неясно, появится ли телефон в магазинах в мае.

Вместе с тем, мы ждем, что новый ультратонкий смартфон Samsung будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем, аналогичным Galaxy S25+. В качестве процессора будет использоваться Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Объем оперативной памяти составит 12 ГБ, а встроенной памяти – 256 или 512 ГБ [citation:4]. По последним данным, устройство будет доступно как минимум в трех цветах: Titanium Silver, Titanium Jetblack и Titanium Icyblue.

Что касается цены, S25 Edge может стоить около 1249 евро, что немного дороже, чем Galaxy S25+ аналогичного размера, который продается за 1149 евро. Пока неизвестно, насколько успешными будут продажи Galaxy S25 Edge, но сообщается, что Samsung планирует произвести до 3 миллионов устройств.