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HONOR Magic V Flip засветился на Geekbench

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
12.06.2024
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HONOR Magic V Flip засветился на Geekbench

HONOR анонсирует свою первую раскладушку под названием HONOR Magic V Flip в Китае 13 июня. Сегодня устройство было замечено в базе данных Geekbench, что подтвердило информацию об используемом чипсете телефона.

Согласно листингу Geekbench, смартфон HONOR имеет номер модели LRA-AN00, он набрал 1732 балла в одноядерных тестах и 4431 балл в многоядерных. HONOR Magic V Flip будет оснащён восьмиядерным процессором Snapdragon и оперативной памятью объёмом до 12 ГБ.

HONOR Magic V Flip Листинг Geekbench

В данных указано, что в Magic V Flip будет использоваться чипсет Qualcomm с кодовым названием SM8475, который соответствует Snapdragon 8 Gen 1. Однако тактовые частоты, указанные в листинге, намекают на использование урезанного варианта SoC.

Для сравнения, компания Nothing выпустила телефон Nothing (2) с аналогичной версией урезанного SoC Snapdragon 8 Gen 1. Этот вариант имеет архитектуру с одним ядром на 3,0 ГГц, тремя ядрами на 2,5 ГГц, четырьмя ядрами на 1,80 ГГц и графическим процессором Adreno 730. В то время как официальные тактовые частоты Snapdragon 8 Gen 1 составляют 3,20 ГГц, 2,75 ГГц и 2,0 ГГц.

Ранее HONOR показала внешний экран Magic V Flip, который, как утверждается, является самым большим среди складных смартфонов. Сертификация 3C подтвердила, что устройство будет поддерживать быструю зарядку мощностью 66 Вт. Ожидаемые характеристики включают основную камеру на 50 МП, аккумулятор емкостью 4500 мАч и другие функции.

Источник — mysmartprice.com

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Анатолий Пшеницын
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