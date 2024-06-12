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Apple работает над оптимизацией физических кнопок iPhone

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
12.06.2024
4 Просмотра 0
Apple работает над оптимизацией физических кнопок iPhone

На конференции разработчиков WWDC24, Apple представила новую операционную систему iOS 18. Это обновление привнесло множество визуальных улучшений.

В первой предварительной версии iOS 18 для разработчиков Apple добавила анимацию физического нажатия клавиш. Когда пользователь нажимает кнопку громкости или кнопку питания, на экране появляется «анимация сжатия», которая регулируется в зависимости от частоты нажатий.

Примечательно, что в iOS 18 добавлены как полоса громкости, так и анимация кнопок громкости. Apple редко использует перекрывающиеся эффекты, следуя существующей логике взаимодействия, например, от 3D Touch до Haptic Touch.

Кроме того, Apple добавила функцию выключения через центр управления, что позволяет выключать устройство без нажатия кнопки питания, открывая иной путь для использования физических кнопок.

Ранее ходили слухи, что модели iPhone 15 Pro будут оснащены твердотельными кнопками. Однако из-за технических проблем, которые не удалось решить до начала массового производства, в серии iPhone 15 Pro (Pro Max) дизайн твердотельных кнопок был заменён на физический.

Инсайдеры, располагающие сведениями о цепочках поставок намекали на то, что серия iPhone 16 Pro может быть оснащена ёмкостными кнопками. То есть, в iPhone 16 Pro все физические кнопки будут заменены, при этом их расположение останется прежним, что уменьшит толщину рамки экрана. Способ выключения останется прежним — комбинация кнопки питания и громкости.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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