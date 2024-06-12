Apple работает над оптимизацией физических кнопок iPhone

На конференции разработчиков WWDC24, Apple представила новую операционную систему iOS 18. Это обновление привнесло множество визуальных улучшений.

В первой предварительной версии iOS 18 для разработчиков Apple добавила анимацию физического нажатия клавиш. Когда пользователь нажимает кнопку громкости или кнопку питания, на экране появляется «анимация сжатия», которая регулируется в зависимости от частоты нажатий.

Примечательно, что в iOS 18 добавлены как полоса громкости, так и анимация кнопок громкости. Apple редко использует перекрывающиеся эффекты, следуя существующей логике взаимодействия, например, от 3D Touch до Haptic Touch.

Кроме того, Apple добавила функцию выключения через центр управления, что позволяет выключать устройство без нажатия кнопки питания, открывая иной путь для использования физических кнопок.

Ранее ходили слухи, что модели iPhone 15 Pro будут оснащены твердотельными кнопками. Однако из-за технических проблем, которые не удалось решить до начала массового производства, в серии iPhone 15 Pro (Pro Max) дизайн твердотельных кнопок был заменён на физический.

Инсайдеры, располагающие сведениями о цепочках поставок намекали на то, что серия iPhone 16 Pro может быть оснащена ёмкостными кнопками. То есть, в iPhone 16 Pro все физические кнопки будут заменены, при этом их расположение останется прежним, что уменьшит толщину рамки экрана. Способ выключения останется прежним — комбинация кнопки питания и громкости.

Источник — ithome.com