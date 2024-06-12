Илон Маск обвиняет Apple в тупости

В своём тивите от 10 июня на x.com, который в настоящее время набрал уже 40 млн просмотров, Илон Маск говорит, что Apple не достаточна умна, чтобы сделать свою модель искусственного интеллекта, но заверяет пользователей о конфиденциальности при использовании ChatGPT через свои новые операционные системы, такие как iOS 18.

Напомним, что 10 июня состоялась Всемирная конференция разработчиков (WWDC 2024), где Apple представила свои новые программные продукты, а точнее, обновления операционных систем: iOS 18 для iPhone, macOS Sequoia для Macbook, watchOS 11 для Apple Watch и ещё несколько обновлений. Благодаря этому, пользователи получившие данные обновления могут использовать на своих устройствах возможности искусственного интеллекта ChatGPT от OpenAI.

Во время презентации Apple гарантировала, что все запросы пользователей к искусственному интеллекту останутся конфиденциальными, что сильно возмутило Илона Маска. Суть претензии заключается в том, что Маск считает Apple глупой или уличает ее во лжи, так как, по его мнению, компания не сможет контролировать данные пользователей после того, как они отправят их в виде запроса в ChatGPT.

Источник — x.com