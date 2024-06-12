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Интернет и ПО

Илон Маск обвиняет Apple в тупости

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
12.06.2024
123 Просмотра 0
Илон Маск обвиняет Apple в тупости

В своём тивите от 10 июня на x.com, который в настоящее время набрал уже 40 млн просмотров, Илон Маск говорит, что Apple не достаточна умна, чтобы сделать свою модель искусственного интеллекта, но заверяет пользователей о конфиденциальности при использовании ChatGPT через свои новые операционные системы, такие как iOS 18.

твит Илона Маска

Напомним, что 10 июня состоялась Всемирная конференция разработчиков (WWDC 2024), где Apple представила свои новые программные продукты, а точнее, обновления операционных систем: iOS 18 для iPhone, macOS Sequoia для Macbook, watchOS 11 для Apple Watch и ещё несколько обновлений. Благодаря этому, пользователи получившие данные обновления могут использовать на своих устройствах возможности искусственного интеллекта ChatGPT от OpenAI.

Во время презентации Apple гарантировала, что все запросы пользователей к искусственному интеллекту останутся конфиденциальными, что сильно возмутило Илона Маска. Суть претензии заключается в том, что Маск считает Apple глупой или уличает ее во лжи, так как, по его мнению, компания не сможет контролировать данные пользователей после того, как они отправят их в виде запроса в ChatGPT.

Источник — x.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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