HONOR Magic 7 Pro с AI-технологиями съемки доступен для предзаказа

Ребята, отличные новости! В российских магазинах электроники стартовал предзаказ на новый флагман – HONOR Magic 7 Pro. И это не просто смартфон, а настоящий прорыв в мире технологий! Сейчас можно оформить предзаказ по специальной цене, да еще и получить приятный подарок.

HONOR Magic 7 Pro получил массу крутых изменений, которые точно понравятся пользователям. Во-первых, это эргономичный дизайн – удобно держать в руке и приятно смотреть. Во-вторых, прокачанные AI-технологии камеры и новые режимы съемки – фотки будут просто огонь! В-третьих, инструменты на базе искусственного интеллекта для повседневных задач – ваш личный помощник всегда под рукой. Ну и, конечно, флагманский процессор, аккумулятор нового поколения и мощные стереодинамики – все для максимального комфорта и производительности. HONOR Magic 7 Pro задает новую планку качества для флагманов.

Этот смартфон доступен для предзаказа в трех стильных цветах: лунный серый, графитовый черный и лазурный голубой. Выбирайте, какой больше по душе!

Революционная камера AI HONOR Falcon

Камера – это вообще отдельная тема. HONOR Magic 7 Pro оснащен тройной основной камерой нового поколения с улучшениями на всех уровнях: от комплектующих до алгоритмов обработки изображений и режимов съемки. И самое главное – технологии искусственного интеллекта! Телефотокамера с рекордным разрешением 200 Мп и большим сенсором 1/1,4 дюйма получила светосильную оптику для съемки в темноте и предлагает несколько вариантов приближения: оптический зум 3х, гибридный зум 6х, цифровой зум до 10х, а также экстремальные режимы до 100х. Представляете, какие возможности для фотосъемки?!

Основной HDR-сенсор H9000 с разрешением 50 Мп дополнен оптикой с переменной диафрагмой. Ультраширокоугольная камера оснащена сенсором 50 Мп и автофокусировкой для макросъемки. И это еще не все! Их дополняют вспомогательные сенсоры: LiDAR для быстрой и точной фокусировки, датчики цветовой температуры и мерцания.

Благодаря технологиям искусственного интеллекта HONOR Magic 7 Pro получил новые режимы съемки. Это скоростная серийная съемка HD Super Burst на базе технологии захвата движения AI Motion Sensing, AI-суперзум для детализированных фото с приближением 30-100х, улучшение портрета с AI, режим «Сцена» для концертов и фестивалей. А еще доступны AI-технологии, которые уже успели себя зарекомендовать в других моделях. Это портретный режим Harcourt и AI-ластик для удаления ненужных объектов на снимках.

Инновации экрана, защиты зрения и пространственного аудио

Экран – это просто космос! HONOR Magic 7 Pro оснащен экраном с микроизгибами защитного стекла по четырем сторонам и тонкими рамками. Панель LTPO AMOLED с диагональю 6,8 дюйма, плотностью пикселей 453 PPI, динамической частотой 1–120 Гц, пиковой яркостью до 5000 нит и полноэкранной – до 1600 нит обеспечивает потрясающее качество изображения. Яркие цвета и точная цветопередача подтверждены сертификатами Dolby Vision и HDR Vivid.

Впервые в смартфоне экран HONOR Magic 7 Pro получил технологию круговой поляризации с мягким и естественным светом. Технология активной защиты зрения AI-дефокус снижает временную близорукость. Динамическая яркость уменьшает напряжение глазных мышц. ШИМ-частота 4320 Гц гарантирует отсутствие мерцания. Циркадный ночной экран с AI меняет цветопередачу вечером на основе ваших привычек. Забота о вашем зрении на высшем уровне!

HONOR Magic 7 Pro также оснащен улучшенными стереодинамиками с увеличенными акустическими камерами. Громкость, низкие частоты и объем звука просто поражают! В настройках доступны три режима работы динамиков: усиление баса, пространственное аудио и стандартный режим.

Флагманская конфигурация и надежность

Процессор Snapdragon Gen 8 Elite, 512 ГБ памяти для хранения данных и 12 ГБ оперативной памяти новейшего стандарта с расширением еще на 12 ГБ при помощи технологии HONOR RAM Turbo – это мощь! Кремний-углеродная батарея 3-го поколения емкостью 5850 мА·ч с увеличенным содержанием кремния обеспечивает долгое время работы без подзарядки. Второе поколение чипа HONOR E2 для управления энергопотреблением поддерживает идеальный баланс между мощностью и экономией энергии. HONOR Magic 7 Pro поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 100 Вт. Также поддерживается и беспроводную зарядка до 80 Вт.

HONOR Magic 7 Pro получил фирменное защитное стекло HONOR NanoCrystal Shield с повышенной устойчивостью к ударам и царапинам, а также защиту IP68 и IP69. Смартфону не страшны ни удары, ни царапины, ни вода! Фронтальная камера дополнена 3D-сканером ToF для безопасной разблокировки и операций с личными данными. А новый ультразвуковой сканер отпечатков пальцев отличается высокой скоростью и точностью. Во время звонков «Конфиденциальный разговор» снижает слышимость для окружающих, а «Двустороннее шумоподавление с AI» обеспечивает отличное качество связи даже в шумных местах.

MagicOS 9 на базе искусственного интеллекта

Новейшая операционная система MagicOS 9 получила улучшенный интерфейс, новые инструменты для персонализации и AI-инструменты для продуктивности. Функция Magic Portal позволяет перемещаться между приложениями или искать в интернете одним жестом. Она работает на базе AI-технологий, определения контекста и оценки ваших привычек. Magic Portal также умеет выделять и копировать текст с фотографий, распознавать и выбирать контент на экране. Во втором поколении значительно расширилась поддержка популярных приложений.

HONOR Magic 7 Pro поддерживает приложение «Перевод AI» в виде чата с голосовым или текстовым вводом и синхронным переводчиком. В Галерее есть AI-ластик для удаления лишних объектов. В HONOR Заметках – инструменты на базе искусственного интеллекта для голосовых и текстовых заметок. Они включают пересказы, форматирование, перевод и разделение голосов спикеров.

Доступность и цены

HONOR Magic 7 Pro доступен для предзаказа в магазинах. Стоимость – 139 990 рублей, но в период с 25 февраля по 3 марта действует специальное предложение: скидка 10 000 рублей и планшет HONOR Pad 9 (128 ГБ, WiFi) в подарок! Не упустите свой шанс!