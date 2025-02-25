ChatGPT можно установить основной поисковой системой на iPhone

В 2025 году ChatGPT предлагает пользователям iPhone новую возможность. А именно, использовать его в качестве поисковой системы по умолчанию в браузере Safari. После обновления приложения ChatGPT для iOS, можно активировать специальное расширение в настройках Safari.

Для этого нужно зайти в «Настройки» на вашем устройстве. Затем выбрать «Safari» и перейти в раздел «Расширения». Там необходимо активировать «Поиск в ChatGPT». После этого, в меню расширений браузера Apple (значок в виде головоломки), выберите «Поиск в ChatGPT». Расширению потребуется разрешение на доступ к сайту вашей текущей поисковой системы, например, Google.com. Однако после одобрения все поисковые запросы будут перенаправляться в ChatGPT.

Это позволит заменить вашу текущую поисковую систему по умолчанию на iPhone, такую как Google, DuckDuckGo или Bing, на ChatGPT. Важно отметить, что стандартные условия использования ChatGPT остаются в силе. Хотя прямой опции для назначения ChatGPT основной поисковой системой в настройках Safari нет, это расширение предоставляет удобный обходной путь. Вы можете легко активировать или деактивировать его через меню расширений браузера.

Кроме того, ChatGPT и другие подобные ИИ, такие как Claude, Mistral или Grok, полезны своей способностью предоставлять краткие и разговорные ответы на сложные вопросы, часто с контекстной информацией, которую традиционные поисковые системы не учитывают. Это делает ChatGPT мощным инструментом для быстрого поиска информации, мозгового штурма или изучения предметов в интерактивном формате, теперь доступным непосредственно из браузера. Вместе с тем, он также может быть полезным помощником в изучении языков, материалов и многого другого.