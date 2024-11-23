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HONOR 300 Ultra получит зум объектив и новый вариант цвета

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
23.11.2024
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Скоро на китайском рынке появятся новые смартфоны HONOR 300-й серии! Сейчас известно о HONOR 300 и 300 Pro, которые уже доступны для предзаказа. Теперь к ним присоединился и самый топовый представитель семейства — HONOR 300 Ultra.

Как можно догадаться из названия, 300 Ultra должен превзойти своих собратьев по характеристикам. Дизайн у всей тройки похож: асимметричный блок камер, но у HONOR 300 Ultra есть важная особенность — перископический телеобъектив, которого нет у HONOR 300 и 300 Pro. То есть, модель Ultra сможет снимать с большим оптическим зумом, без потери качества.

Разрешение камер пока неизвестно, но, по слухам, это будут несколько 50-мегапиксельных модулей. Известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал фото 300 Ultra в белом и черном цветах — белый вариант с интересным узором на задней крышке (на главном изображении), черный — с гладкой поверхностью (ниже). Кстати, 300 Ultra, судя по всему, заменил ранее анонсированный 300 Pro+.

Honor 300 Ultra черный
Honor 300 Ultra

Что касается процессоров, то для HONOR 300, предположительно, будет использоваться чипсет Qualcomm Snapdragon 7-й серии, а для более продвинутых моделей — флагманский Snapdragon 8 Gen 3. Все смартфоны серии, по слухам, получат поддержку быстрой 100-ваттной зарядки, а также, возможно, беспроводную зарядку (кроме базовой модели). Экран у HONOR 300 будет плоским, а у HONOR 300 Pro и 300 Ultra — изогнутым. У Ultra, как уже упоминалось, будет и перископический телеобъектив.

Точной даты выхода телефонов HONOR 300 пока нет, но ожидается, что это произойдет в ближайшие недели.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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