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Интернет и ПО

Google подала в суд на бывшего инженера за разглашение

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
22.11.2024
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Google подала в суд на бывшего инженера за разглашение

Бывший инженер Google, Харшит Рой, уволенный в начале 2024 года, оказался в центре судебного разбирательства из-за утечки конфиденциальной информации о чипах Pixel. Google утверждает, что Рой, после увольнения и переезда из Индии в США, начал распространять сообщения в социальных сетях, сопровождая их секретными данными о чипах, используемых в смартфонах Pixel. В своих сообщениях он упоминал конкурентов Google, таких как Apple и Qualcomm, что, по мнению Google, свидетельствует о намерении максимизировать вред от утечки информации.

Google заявляет, что Рой украл множество документов, содержащих конфиденциальную информацию компании, и игнорировал просьбы удалить опубликованные данные. Компания подала иск в суд, требуя финансовой компенсации и судебного запрета на дальнейшее распространение конфиденциальной информации. В иске приводятся примеры сообщений Роя, в которых он заявляет о намерении игнорировать соглашение о неразглашении информации (NDA).

Утечка затронула не только чипы Tensor, являющиеся основой смартфонов Pixel, но и другие компоненты, включая чипы безопасности Titan, отвечающие за проверку загрузки устройства. Хотя производительность чипов Tensor в предыдущих моделях Pixel вызывала критику, Google активно работает над улучшением ситуации, в частности, за счёт сотрудничества с TSMC.

Тем не менее, утечка информации наносит серьезный ущерб репутации компании и её конкурентным преимуществам. Google подчеркивает неприемлемость подобного поведения и намерена добиться справедливости. Этот случай ярко демонстрирует важность защиты коммерческой тайны и серьёзность последствий её нарушения. Он также иллюстрирует проблемы, связанные с сохранением конфиденциальности данных в современном цифровом мире.

Источник — reuters

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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