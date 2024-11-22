Главная » Смартфоны и телефоны HONOR 300 Pro доступен для предзаказа, но пока только в Китае Смартфоны и телефоны HONOR 300 Pro доступен для предзаказа, но пока только в Китае Анатолий Пшеницын 3 Просмотра

Смартфоны серии HONOR 300 готовятся к выходу в Китае. Предварительный заказ базовой модели Honor 300 уже открыт. А теперь такая возможность появилась и для продвинутой версии – Honor 300 Pro.

Внешне HONOR 300 Pro похож на стандартную модель Honor 300. Отличие заключается в стильном изогнутом экране. Он будет доступен в трех цветах: черном, зеленом и песочном (или цветах, похожих на камень, чай и песок). Фронтальная камера, скорее всего, будет сравнима с Honor 200 Pro. То есть 50-мегапиксельный сенсор с датчиком глубины.

На задней панели HONOR 300 Pro разместится обновленная тройная камера. Покупатели смогут выбрать конфигурацию памяти: 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенной. В Китае уже началась предварительная регистрация на заказы с внесением депозита в 100 юаней до 2 декабря. Это означает, что приблизительная дата выхода смартфона – начало декабря.

Ожидается, что HONOR 300 Pro получит мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, основную и телефото-камеры по 50 мегапикселей каждая, а также большой аккумулятор на 5300 мАч с быстрой зарядкой – 100 Вт проводной и 66 Вт беспроводной. Кроме того, смартфон будет защищен от воды и пыли по стандарту IP68, оснащен модулем NFC и инфракрасным портом.

В некоторых источниках упоминается существование версии Pro+ с дополнительными улучшениями. Но подробной информации об этой модели пока нет.

Источник — honor