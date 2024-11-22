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Интернет и ПО

Siri пытается догнать конкурентов, но делает это очень медленно

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
22.11.2024
477 Просмотров 0
Siri пытается догнать конкурентов, но делает это очень медленно

Siri сильно отстаёт от конкурентов. Google Assistant уже давно её обогнал, а с появлением ChatGPT и подобных чат-ботов на основе больших языковых моделей (LLM) этот разрыв только увеличился. Однако, появление Apple Intelligence дало надежду на то, что Siri станет умнее. Новые отчеты говорят о планах Apple обновить Siri также с помощью LLM. Но не стоит сильно радоваться – ждать придётся довольно долго.

Известный журналист Bloomberg, Марк Гурман (известный своей точностью в утечках информации об Apple) сообщает о внутреннем тестировании Apple новой версии Siri с LLM-возможностями. Она получила название «LLM Siri». Эта модель голосового помощника будет гораздо более продвинутой и сможет вести естественные диалоги, обрабатывать сложные запросы быстрее, чем текущая версия.

Среди новых функций – более человеческое общение и решение задач на уровне ChatGPT и Gemini от Google. Siri будет активно использовать Apple App Intents для управления сторонними приложениями и функции Apple Intelligence, например, для генерации и резюмирования текста. Apple анонсирует обновленную версию своего голосового в 2025 году в рамках iOS 19 и macOS 16, но запуск запланирован только на весну 2026 года.

Это медленное внедрение, подобное тому, что было с Apple Intelligence, может оказаться слишком поздним для Apple, учитывая, насколько опережают её конкуренты. Успех LLM Siri будет зависеть от того, насколько быстро она сможет сократить разрыв. Если Apple всё же добьётся успеха, поклонников ждёт приятный сюрприз.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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