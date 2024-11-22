Возможно, Apple разрабатывает OLED-панели LTPO+ для iPhone 18 Pro

Возможно, Apple разрабатывает новые OLED-панели специально для iPhone 18 Pro. В этом году основное отличие между обычными айфонами и Pro-моделями заключалось в применении технологий LTPS и LTPO для дисплеев. LTPO в Pro-версиях обеспечивала более высокую энергоэффективность, улучшенную цветопередачу и плавную частоту обновления 120 Гц (ProMotion). Однако, в 2025 году все iPhone 17, по слухам, получат LTPO-дисплеи, тем самым нивелируя это преимущество Pro-моделей.

Но уже появляются слухи о том, что в iPhone 18 Pro и 18 Pro Max в 2026 году будет использоваться новая технология дисплеев – LTPO+. Инсайдер Jukanlosreve, ссылаясь на Omdia, сообщает об этом в X. Новая технология обещает еще большую эффективность и другие улучшения по сравнению с текущим LTPO, хотя конкретных деталей пока нет.

Разработкой LTPO+ предположительно займутся Samsung и LG, текущие поставщики дисплеев для Apple. Однако, учитывая прошлые проблемы с внедрением новых технологий (например, тандемные OLED для iPad Pro), существует вероятность задержек или даже отказа от LTPO+ в iPhone 18 Pro. Производство новых дисплеев потребует значительных инвестиций и может столкнуться с трудностями.

Поэтому пока стоит отнестись к информации о LTPO+ с некоторой осторожностью, пока не появятся более убедительные доказательства.

Источник — wccftech