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Возможно, Apple разрабатывает OLED-панели LTPO+ для iPhone 18 Pro

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
22.11.2024
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Возможно, Apple разрабатывает OLED-панели LTPO+ для iPhone 18 Pro

Возможно, Apple разрабатывает новые OLED-панели специально для iPhone 18 Pro. В этом году основное отличие между обычными айфонами и Pro-моделями заключалось в применении технологий LTPS и LTPO для дисплеев. LTPO в Pro-версиях обеспечивала более высокую энергоэффективность, улучшенную цветопередачу и плавную частоту обновления 120 Гц (ProMotion). Однако, в 2025 году все iPhone 17, по слухам, получат LTPO-дисплеи, тем самым нивелируя это преимущество Pro-моделей.

Но уже появляются слухи о том, что в iPhone 18 Pro и 18 Pro Max в 2026 году будет использоваться новая технология дисплеев – LTPO+. Инсайдер Jukanlosreve, ссылаясь на Omdia, сообщает об этом в X. Новая технология обещает еще большую эффективность и другие улучшения по сравнению с текущим LTPO, хотя конкретных деталей пока нет.

Разработкой LTPO+ предположительно займутся Samsung и LG, текущие поставщики дисплеев для Apple. Однако, учитывая прошлые проблемы с внедрением новых технологий (например, тандемные OLED для iPad Pro), существует вероятность задержек или даже отказа от LTPO+ в iPhone 18 Pro. Производство новых дисплеев потребует значительных инвестиций и может столкнуться с трудностями.

Поэтому пока стоит отнестись к информации о LTPO+ с некоторой осторожностью, пока не появятся более убедительные доказательства.

Источник — wccftech

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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