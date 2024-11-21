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Pixel Tablet 2, возможно, станет последним планшетом Google

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
21.11.2024
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Pixel Tablet 2, возможно, станет последним планшетом Google

Похоже, Google опять сворачивает свою деятельность. Хорошо, что только на рынке планшетов. И это несмотря на недавний выпуск Pixel Tablet. Хотя втрое поколение Pixel Tablet ещё не вышло, сейчас появились сообщения о том, что разработка его следующей версии, Pixel Tablet 3 (с кодовым названием «Kiyomi»), отменена. Это произошло всего через год после возвращения Google на рынок планшетов летом 2023 года. Подробности ниже.

Ожидалось, что Pixel Tablet 2, выход которого планируется на 2025 год, будет оснащен улучшенными камерами и официальным чехлом-клавиатурой. Однако, согласно отчету Android Headlines, ссылающемуся на анонимные источники, Google приняла решение прекратить разработку Pixel Tablet 3. Это решение было принято на прошлой неделе, и сотрудников, работавших над проектом, перевели на другие задачи. Если информация подтвердится, это может означать окончательный уход Google с рынка планшетов.

Таким образом, Pixel Tablet 2 может стать последним планшетом Google. Причины такого решения пока неизвестны. С другой стороны, упоминаются возможные проблемы с продажами и некоторые недостатки первого Pixel Tablet. Для Google это не первый опыт ухода с рынка планшетов и последующего возвращения: ранее компания прекратила производство линейки Nexus, а затем, спустя пять лет, выпустила Pixel Tablet.

Несмотря на многолетние попытки, Google до сих пор не смогла закрепиться на этом рынке, даже с новейшими устройствами. В то время как для поклонников Apple и iPad это может быть хорошей новостью, для сторонников открытой экосистемы Android это, безусловно, неудача. Однако другие производители Android, такие как Samsung, OnePlus и Xiaomi, продолжают активно выпускать новые планшеты, демонстрируя стабильный интерес к этому сегменту рынка. Остаётся вопрос, вернется ли Google когда-нибудь на рынок планшетов, и будет ли это зависеть от успеха Pixel Tablet 2.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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