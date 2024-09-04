Google представил четыре новые функции Android

Google объявил о запуске четырёх обновлений в экосистеме Android, которые уже доступны пользователям. Нововведения затрагивают смартфоны, планшеты и умные часы Wear OS, внося значительные улучшения в области доступности, распознавания музыки, воспроизведения текстовых страниц и предупреждения о землетрясениях.

Теперь экранный ридер TalkBack получил лучшие возможности озвучивания изображений, благодаря использованию передовых моделей Gemini. Данное нововведение значительно повышает уровень доступности для людей с ограниченным зрением. Будь то просмотр фотографий продукции, личных изображений или контента в социальных сетях, TalkBack теперь может предоставить всестороннюю аудиоинформацию, усиливая визуальный опыт с помощью интеллектуальных технологий от Google.

Функция Circle to Search преобразует способ определения музыки в реальном времени. Пользователи могут активировать эту функцию, нажав на иконку музыки, и узнать название играющей поблизости песни, удерживая кнопку Home или используя навигационную панель. Также возможен доступ к видео на YouTube для дополнительного исследования, не покидая текущее приложение.

Для тех, кто предпочитает аудиальное восприятие информации, последнее обновление Android позволяет слушать веб-страницы в браузере Chrome. Эта функция поддерживает разнообразный веб-контент, включая статьи и блоги. Пользователи также могут настроить параметры воспроизведения, выбирая скорость чтения, голос и языковые настройки, чтобы максимально соответствовать своим предпочтениям.

Система Google для оповещения о землетрясениях пока работает только на территории США. С помощью технологии краудсорсинга пользователи получают предупреждения о сейсмической активности до её начала и имеют доступ к советам по безопасности после землетрясения, что очень важно для реагирования на чрезвычайные ситуации.

Любителям путешествий и исследователям городов пригодятся обновления Google Maps для умных часов Wear OS. Теперь можно загружать офлайн-карты на свои устройства и получать к ним доступ прямо с часов, что особенно удобно при перемещении по незнакомой местности без смартфона. Новые кнопки быстрого доступа позволяют выполнять голосовой поиск и быстро просматривать местоположение с экрана часов.

Источник — androidheadlines.com