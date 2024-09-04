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Google представил четыре новые функции Android

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
04.09.2024
5 Просмотров 0
Google представил четыре новые функции Android

Google объявил о запуске четырёх обновлений в экосистеме Android, которые уже доступны пользователям. Нововведения затрагивают смартфоны, планшеты и умные часы Wear OS, внося значительные улучшения в области доступности, распознавания музыки, воспроизведения текстовых страниц и предупреждения о землетрясениях.

Теперь экранный ридер TalkBack получил лучшие возможности озвучивания изображений, благодаря использованию передовых моделей Gemini. Данное нововведение значительно повышает уровень доступности для людей с ограниченным зрением. Будь то просмотр фотографий продукции, личных изображений или контента в социальных сетях, TalkBack теперь может предоставить всестороннюю аудиоинформацию, усиливая визуальный опыт с помощью интеллектуальных технологий от Google.

Функция Circle to Search преобразует способ определения музыки в реальном времени. Пользователи могут активировать эту функцию, нажав на иконку музыки, и узнать название играющей поблизости песни, удерживая кнопку Home или используя навигационную панель. Также возможен доступ к видео на YouTube для дополнительного исследования, не покидая текущее приложение.

Для тех, кто предпочитает аудиальное восприятие информации, последнее обновление Android позволяет слушать веб-страницы в браузере Chrome. Эта функция поддерживает разнообразный веб-контент, включая статьи и блоги. Пользователи также могут настроить параметры воспроизведения, выбирая скорость чтения, голос и языковые настройки, чтобы максимально соответствовать своим предпочтениям.

Система Google для оповещения о землетрясениях пока работает только на территории США. С помощью технологии краудсорсинга пользователи получают предупреждения о сейсмической активности до её начала и имеют доступ к советам по безопасности после землетрясения, что очень важно для реагирования на чрезвычайные ситуации.

Любителям путешествий и исследователям городов пригодятся обновления Google Maps для умных часов Wear OS. Теперь можно загружать офлайн-карты на свои устройства и получать к ним доступ прямо с часов, что особенно удобно при перемещении по незнакомой местности без смартфона. Новые кнопки быстрого доступа позволяют выполнять голосовой поиск и быстро просматривать местоположение с экрана часов.

Источник — androidheadlines.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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