Apple планирует изменить дизайн нового Mac mini

Apple Mac mini, по всей видимости, готовится порадовать поклонников новым дизайном, однако переход на более компактные формы может повлечь за собой некоторые компромиссы. По информации журналиста Марка Гурмана из Bloomberg, предполагается, что будущая модель M4 Mac mini будет лишена традиционных USB-A портов в пользу уменьшения габаритов устройства.

Ожидается, что линейка Mac mini M4 предложит несколько вариантов, в числе которых особо выделяется модель M4 Pro, обещающая стать наиболее премиальной версией. Гурман утверждает, что этот мощный компьютер может появиться в продаже уже в октябре и, несмотря на отсутствие USB-A, будет оснащён пятью портами USB-C, а также сетевым портом Ethernet, выходом HDMI и аудиоразъемом для наушников.

Новый Mac mini в размерах будет сравним с Apple TV, и пользователю не потребуется внешний блок питания, так как устройство получит встроенный источник питания, как отмечает Гурман.

Несмотря на скорое представление iPhone 16, Гурман уточняет, что новые модели Mac mini M4 и M4 Pro не будут анонсированы на сентябрьском мероприятии Apple «It’s Glowtime», а их дебют ожидается не раньше октября.

С последним крупным обновлением дизайна, которое произошло около 15 лет назад, нововведения кажутся особенно значимыми. Некоторым пользователям может не понравиться отказ от портов USB-A, но преимущества миниатюризации и стандартизация USB-C, как правило, перевешивают. Док-станции и хабы, обеспечивающие дополнительные порты, сделают переход более комфортным. С учетом тенденции отказа от устаревших технологий неудивительно, если будущие Mac Pro и Mac Studio также исключат порты USB-A из своего дизайна.

Источник — bloomberg.com