Google может значительно упростить передачу файлов с Android на iPhone

Google, возможно, готовится упростить обмен файлами между Android и устройствами Apple, выпустив свой инструмент Quick Share для iOS и macOS. Эксперт Android Мишаал Рахман обнаружил предпосылки, указывающие на эту возможность. Quick Share, уже популярный на Android, Chromebook и Windows, обеспечивает быструю и безопасную передачу файлов через локальную сеть. Однако его отсутствие на платформах Apple создало неудобства для пользователей экосистемы.

Недавнее обновление API Nearby Connections, на котором основан Quick Share, содержит изменения, намекающие на расширение функциональности iOS. Более того, в комментарии к коду Google Nearby указано, как подготовить приложения к работе с именами устройств iOS и macOS, оптимизируя использование их для Quick Share. Несмотря на то, что этот комментарий не подтвержден напрямую для разработки приложения Quick Share для iOS/macOS, все же он намекает о планах Google соответствовать требованиям Apple.

Тем не менее, интеграция Quick Share в экосистему Apple может потребовать дополнительных усилий. Действительно, компания учитывает правила App Store и политику конфиденциальности Apple. В результате, остается неясным, выпустит ли Google отдельное приложение или интегрирует Quick Share в дополнительные сервисы, такие как Google Drive или Chrome.

Эффективный обмен файлами между платформами — это сложная задача. Однако Quick Share, будучи реализованным, предлагает быстрый и простой способ обмена, в отличие от использования облачного хранилища. При этом, исторически более открытый подход Google к кросс-платформенной совместимости, по сравнению с Apple, говорит о том, что именно Google, скорее всего, инициирует подобную интеграцию.

Следует отметить, что OnePlus уже сделал шаг в этом направлении, включив функцию обмена файлами с iPhone в OxygenOS 15 через отдельное приложение iOS. Однако, некоторые пользователи неохотно находят дополнительные приложения. Поэтому использование беспрепятственной передачи файлов может убрать этот недостаток.

Подводя итог, пока нет официального подтверждения от Google о выпуске Quick Share для iOS и macOS. Несмотря на обнадеживающие изменения в коде, стоит выдержать паузу до официального заявления.

Источник — gizmochina.com