Google Earth сможет совершать «путешествия во времени»

Периодически такие приложения, как Google Maps, Waze и Google Earth, получают новые функции, делая их еще более полезными и увлекательными. Недавно компания объявила, что Street View в Google Maps теперь доступен в большем количестве стран. Более того, Google Earth позволит пользователям «путешествовать во времени».

Street View — это функция Google Maps, предоставляющая виртуальные туры по улицам во многих уголках мира. В поддерживаемых регионах она позволяет виртуально «прогуляться» по улицам с помощью многонаправленной навигации. Для создания этой возможности Google использует собственные автомобили, оснащенные передовыми камерами, чтобы снимать панорамные 360-градусные изображения местности.

Компания сообщила, что Street View теперь доступен в еще большем числе стран. Google добавляет новые изображения в уже поддерживаемые регионы и впервые предлагает туры Street View в новых государствах. Сейчас эта функция доступна в 80 странах, предоставляя виртуальные экскурсии по таким знаковым достопримечательностям, как Большой Барьерный риф и Международная космическая станция. В настоящее время Street View насчитывает впечатляющую галерею из более чем 280 миллиардов изображений.

Кроме того, Google сообщила, что использует технологии искусственного интеллекта и новые камеры в своих автомобилях, чтобы обеспечить более четкие изображения для Street View. Благодаря этому опыт использования становится еще более захватывающим, особенно на устройствах с поддержкой AR/VR. Компания начала развёртывание улучшений 25 сентября, поэтому вы можете оценить их уже сейчас.

Google Earth также получает значимые обновления. Сервис позволит пользователям совершать «путешествия во времени», чтобы увидеть собственными глазами изменения, которые произошли на планете за десятилетия. Для этого Google будет использовать спутниковые и аэрофотоснимки, собранные за последние 80 лет. Компания из Маунтин-Вью утверждает, что в некоторых местах пользователи смогут вернуться во времени вплоть до 1930-х годов.

Наконец, Google Earth вскоре будет поддерживать создание пользовательских карт для исследователей и компаний. Это расширит возможности сервиса и позволит создавать уникальные проекты на основе Google Earth.

Источник — androidheadlines.com