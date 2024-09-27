Лого сайта
Главная » Интернет и ПО » Google Earth сможет совершать «путешествия во времени»
Интернет и ПОЭлектроника и техника

Google Earth сможет совершать «путешествия во времени»

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
27.09.2024
2 Просмотра 0
Google Earth сможет совершать «путешествия во времени»

Периодически такие приложения, как Google Maps, Waze и Google Earth, получают новые функции, делая их еще более полезными и увлекательными. Недавно компания объявила, что Street View в Google Maps теперь доступен в большем количестве стран. Более того, Google Earth позволит пользователям «путешествовать во времени».

Street View — это функция Google Maps, предоставляющая виртуальные туры по улицам во многих уголках мира. В поддерживаемых регионах она позволяет виртуально «прогуляться» по улицам с помощью многонаправленной навигации. Для создания этой возможности Google использует собственные автомобили, оснащенные передовыми камерами, чтобы снимать панорамные 360-градусные изображения местности.

Компания сообщила, что Street View теперь доступен в еще большем числе стран. Google добавляет новые изображения в уже поддерживаемые регионы и впервые предлагает туры Street View в новых государствах. Сейчас эта функция доступна в 80 странах, предоставляя виртуальные экскурсии по таким знаковым достопримечательностям, как Большой Барьерный риф и Международная космическая станция. В настоящее время Street View насчитывает впечатляющую галерею из более чем 280 миллиардов изображений.

Кроме того, Google сообщила, что использует технологии искусственного интеллекта и новые камеры в своих автомобилях, чтобы обеспечить более четкие изображения для Street View. Благодаря этому опыт использования становится еще более захватывающим, особенно на устройствах с поддержкой AR/VR. Компания начала развёртывание улучшений 25 сентября, поэтому вы можете оценить их уже сейчас.

Google Earth также получает значимые обновления. Сервис позволит пользователям совершать «путешествия во времени», чтобы увидеть собственными глазами изменения, которые произошли на планете за десятилетия. Для этого Google будет использовать спутниковые и аэрофотоснимки, собранные за последние 80 лет. Компания из Маунтин-Вью утверждает, что в некоторых местах пользователи смогут вернуться во времени вплоть до 1930-х годов.

Наконец, Google Earth вскоре будет поддерживать создание пользовательских карт для исследователей и компаний. Это расширит возможности сервиса и позволит создавать уникальные проекты на основе Google Earth.

Источник — androidheadlines.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.