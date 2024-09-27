Лого сайта
Главная » Камеры и фотоаппараты » HONOR открыла выставку портретов и конкурс мобильной фотографии Eurasia PortrAIts
Камеры и фотоаппаратыСмартфоны и телефоныЭлектроника и техника

HONOR открыла выставку портретов и конкурс мобильной фотографии Eurasia PortrAIts

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
27.09.2024
4 Просмотра 0
Открылась выставка портретов и конкурс мобильной фотографии HONOR Eurasia PortrAIts

Евразийское подразделение международного технологического бренда HONOR объявило о запуске цифровой выставки Eurasia PortrAIts, посвященной жителям региона Евразия, которые сохраняют традиции, ремесла, культурное наследие и уникальные профессии. Также компания сообщила о начале конкурса портретной мобильной фотографии.

В 2024 году HONOR 200 и HONOR 200 Pro получили уникальный портретный режим, разработанный совместно с легендарным парижским фотоателье Harcourt. Искусственный интеллект, лежащий в основе этого режима, обучен на сотнях портретов знаменитостей, которыми славится фотостудия Harcourt. Специальные алгоритмы оптимизируют параметры съемки и в девять этапов обрабатывают изображение, чтобы воссоздать уникальный светотеневой рисунок и стиль Harcourt. Пользователям доступны три цветовых профиля: насыщенный Harcourt Vibrant для повседневной съемки, винтажный Harcourt Color и черно-белый Harcourt Classic.

В съемках проекта HONOR Eurasia PortrAIts уже приняли участие известные фотографы: Олег Зотов, Алексей Сулима, Кася Паласатка и другие. С HONOR 200 Pro они посетили различные уголки региона, чтобы через камеру смартфона рассказать вдохновляющие визуальные истории о людях, сохраняющих традиции, ремесла, культурное наследие и уникальные профессии.

На сайте проекта уже можно познакомиться с историями о женщине-кузнеце из Дагестана, мастере кубачинского серебра, мастерах плетения из соломы и возрождении росписи стекла в Беларуси. В дальнейшем в проекте появятся истории путешествий на Дальний Восток, Урал, Алтай, в Калининград, Якутию, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан.

HONOR Eurasia PortrAIts приглашает всех желающих дополнить истории фотографов собственными снимками и принять участие в конкурсе мобильной фотографии, который пройдет с 26 сентября по 31 октября 2024 года. Работы принимаются в трех номинациях:

  • Heritage Portrait: черно-белые снимки с текстовыми рассказами о героях.
  • Classic Portrait: демонстрация искусства классического портрета.
  • Lifestyle Portrait: повседневные портреты без строгих жанровых ограничений.

Оценивать работы и выбирать победителей будет профессиональное жюри: фотографы проекта, Иван Оноприенко из международного модельного агентства A.B.A GROUP и преподаватель Британской высшей школы дизайна Анастасия Коротко. Победители в каждой номинации получат смартфоны HONOR 200 и HONOR 200 Pro, а также подарки от партнеров конкурса.

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.