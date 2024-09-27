HONOR открыла выставку портретов и конкурс мобильной фотографии Eurasia PortrAIts

Евразийское подразделение международного технологического бренда HONOR объявило о запуске цифровой выставки Eurasia PortrAIts, посвященной жителям региона Евразия, которые сохраняют традиции, ремесла, культурное наследие и уникальные профессии. Также компания сообщила о начале конкурса портретной мобильной фотографии.

В 2024 году HONOR 200 и HONOR 200 Pro получили уникальный портретный режим, разработанный совместно с легендарным парижским фотоателье Harcourt. Искусственный интеллект, лежащий в основе этого режима, обучен на сотнях портретов знаменитостей, которыми славится фотостудия Harcourt. Специальные алгоритмы оптимизируют параметры съемки и в девять этапов обрабатывают изображение, чтобы воссоздать уникальный светотеневой рисунок и стиль Harcourt. Пользователям доступны три цветовых профиля: насыщенный Harcourt Vibrant для повседневной съемки, винтажный Harcourt Color и черно-белый Harcourt Classic.

В съемках проекта HONOR Eurasia PortrAIts уже приняли участие известные фотографы: Олег Зотов, Алексей Сулима, Кася Паласатка и другие. С HONOR 200 Pro они посетили различные уголки региона, чтобы через камеру смартфона рассказать вдохновляющие визуальные истории о людях, сохраняющих традиции, ремесла, культурное наследие и уникальные профессии.

На сайте проекта уже можно познакомиться с историями о женщине-кузнеце из Дагестана, мастере кубачинского серебра, мастерах плетения из соломы и возрождении росписи стекла в Беларуси. В дальнейшем в проекте появятся истории путешествий на Дальний Восток, Урал, Алтай, в Калининград, Якутию, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан.

HONOR Eurasia PortrAIts приглашает всех желающих дополнить истории фотографов собственными снимками и принять участие в конкурсе мобильной фотографии, который пройдет с 26 сентября по 31 октября 2024 года. Работы принимаются в трех номинациях:

Heritage Portrait : черно-белые снимки с текстовыми рассказами о героях.

: черно-белые снимки с текстовыми рассказами о героях. Classic Portrait : демонстрация искусства классического портрета.

: демонстрация искусства классического портрета. Lifestyle Portrait: повседневные портреты без строгих жанровых ограничений.

Оценивать работы и выбирать победителей будет профессиональное жюри: фотографы проекта, Иван Оноприенко из международного модельного агентства A.B.A GROUP и преподаватель Британской высшей школы дизайна Анастасия Коротко. Победители в каждой номинации получат смартфоны HONOR 200 и HONOR 200 Pro, а также подарки от партнеров конкурса.