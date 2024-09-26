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Google не успевает производить Google TV Streamer

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
26.09.2024
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Google не успевает производить Google TV Streamer

Google TV Streamer, новое поколение продукта Chromecast, оказался более популярным, чем ожидалось. Это устройство не только заменило предыдущий бренд, но и стало первым в своем роде, предлагая Android TV 14 прямо из коробки. Однако, несмотря на успех, клиенты столкнулись с задержками доставки от многих ритейлеров, включая сам Google Store.

Иронично, но Google Store оказался тем продавцом, у которого самые длительные сроки доставки для Google TV Streamer. На сайте Google указаны предполагаемые даты доставки с 24 по 28 октября для разных штатов США, таких как Северная Каролина и Калифорния. Эти сроки относятся к стандартной цветовой гамме «Porcelain». Цветовая гамма «Hazel», эксклюзивная для Google Store, имеет еще более отдаленные даты доставки – с 14 по 22 ноября.

Появление Google TV Streamer в магазинах всего день назад говорит о том, что задержка вызвана высоким спросом, который превысил количество доступных устройств. Что касается других розничных продавцов, таких как Amazon, они также столкнулись с задержками, но они немного короче – всего на неделю. Amazon, к тому же, не предлагает ускоренную доставку через Prime.

Для тех, кто хочет приобрести устройство как можно скорее, есть альтернативные варианты. Best Buy, Home Depot и Lowe’s Hardware предлагают возможность самовывоза Google TV Streamer из магазина. Если же необходима доставка на дом, Best Buy обеспечивает ее в течение 2-3 дней, Home Depot – за 5-7 дней, а Lowe’s Hardware – за 1-3 дня.

Google TV Streamer превосходит предыдущие модели Chromecast благодаря новому дизайну, который позволяет включить больше портов и компонентов, таких как Ethernet, USB-C и даже радио Thread для интеграции с экосистемами умного дома на базе Matter. Устройство на 22% мощнее предшественника Chromecast с Google TV (4K).

У Google TV Streamer есть 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней памяти для загрузки любимых потоковых сервисов и игр. Также поддерживается звук Dolby Atmos. Новый пульт дистанционного управления напоминает старый, но теперь имеет настраиваемую кнопку и удобную функцию поиска пульта, активируемую с помощью кнопки на самом устройстве. Несмотря на обещание безупречной потоковой передачи, некоторые аспекты могли быть лучше – например, устройство использует WiFi 5 вместо более современного WiFi 6.

Источник — androidheadlines.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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