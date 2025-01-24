Galaxy S25 Ultra: Плоские грани против изогнутых

Samsung наконец-то сделал все флагманы серии S одинаковыми. Новый Galaxy S25 Ultra лишился изогнутых боковин — теперь у него такие же плоские грани, как у S25 и S25+. Дизайн стал минималистичным, а корпус напоминает iPhone или старые модели Galaxy. Но главный вопрос: стало ли устройство удобнее держать?

Раньше Ultra выделялся плавными изгибами, но теперь вся линейка выглядит солидно и… предсказуемо. Плоские края, по словам Samsung, упрощают хватку, не цепляются за карман и устойчиво стоят на столе. Звучит логично, но так ли это на практике?

История дизайна Galaxy S: от curves к flat и обратно

Samsung десятилетиями экспериментировал с формами:

2010–2015 : Мягкие скругленные края (Galaxy S — S5).

: Мягкие скругленные края (Galaxy S — S5). 2015 : Резкий поворот к плоским граням (Galaxy S6).

: Резкий поворот к плоским граням (Galaxy S6). 2017 : Возврат к изогнутому дизайну (Galaxy S8).

: Возврат к изогнутому дизайну (Galaxy S8). 2024–2025: Постепенное «выпрямление» линий, финальный переход к flat в S25 Ultra.

«Каждый раз, когда компания меняет форму, она называет это прорывом. Но на деле это просто цикл», — смеются пользователи в соцсетях.

Плоский vs изогнутый: вечный спор

Аргументы за плоские грани:

Удобнее лежит в руке (не выскальзывает).

Проще нажимать кнопки.

Стиль выглядит современно и строго.

Аргументы за изгибы:

Смартфон кажется тоньше.

Плавные линии приятны тактильно.

Уменьшают визуальную громоздкость (как у iPhone 6 с его 5,5″ экраном, который сейчас кажется крошечным).

Мнение автора: Я годами хвалил то плоские, то изогнутые модели. Но, возможно, правда в том, что мы просто привыкаем к новой форме за пару недель. Переход с iPhone на Galaxy или наоборот сначала кажется неудобным, но потом мозг адаптируется.

Почему Samsung и Apple выбрали плоские грани?

Эргономика для больших экранов . Чем крупнее телефон, тем важнее надежный хват.

. Чем крупнее телефон, тем важнее надежный хват. Универсальность . Плоские края проще сочетать с чехлами и аксессуарами.

. Плоские края проще сочетать с чехлами и аксессуарами. Тренды. Дизайн должен меняться, чтобы подогревать интерес.

Джони Айв в 2024-м объяснил: «Закругленные края iPhone 6 делали его компактнее». Но сегодня, когда стандарт — 6,7-дюймовые экраны, плоские грани стали компромиссом между удобством и стилем.

Итог: стоит ли жалеть об изгибах?

Судя по первым отзывам, Galaxy S25 Ultra с плоскими гранями не вызывает нареканий в повседневном использовании. Да, он стал немного угловатее, но это плата за унификацию дизайна и упрощение производства.

Совет: Если сомневаетесь — подержите телефон в магазине. Но помните: через месяц вы перестанете замечать форму, как перестали замечать «чёлки» или вырез в экране.

А как вам новый дизайн? Делитесь в комментариях — интересно, кто за плоские грани, а кто ностальгирует по изогнутым краям!