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Samsung Galaxy S25 vs S25 Plus: в чем разница и что выбрать?

Владислав Ильин Владислав Ильин
23.01.2025
3 Просмотра 0
Samsung Galaxy S25 plus

Каждый год Samsung выпускает три флагмана — базовую модель, Plus и Ultra. Если S25 Ultra выделяется эксклюзивными фишками вроде S Pen или бронированного стекла, то S25 и Galaxy S25 Plus на первый взгляд кажутся почти близнецами. Но так ли это? Давайте сравним их детально и разберемся, стоит ли переплачивать за Plus-версию.

Galaxy S25 vs S25 Plus: краткое сравнение характеристик

ПараметрGalaxy S25Galaxy S25 Plus
Экран6.2″ FHD+ (1080×2340)6.7″ QHD+ (1440×3120)
Батарея4000 мАч4900 мАч
Зарядка25Вт (проводная)45Вт (проводная)
Память (база)12 ГБ + 128 ГБ12 ГБ + 256 ГБ
Вес162 г190 г
ЦенаОт $800От $1000

Дизайн и экран: компактность vs размер

Обе модели сохранили узнаваемый стиль линейки S: плоские края, три камеры на задней панели и минимальные рамки. Но Galaxy S25 стал легче предшественника — всего 162 грамма против 166 г у S24. Это один из самых удобных компактных флагманов 2025 года, который легко управляется одной рукой. Для сравнения: S25 Plus весит 190 г и подойдет тем, кто любит большие экраны для игр или просмотра видео.

Чем отличаются дисплеи?

  • S25: 6.2-дюймовый AMOLED с разрешением FHD+ (416 ppi).
  • S25 Plus: 6.7-дюймовый AMOLED с QHD+ (513 ppi).

Оба экрана поддерживают адаптивную частоту обновления 1-120 Гц, но Plus-версия выигрывает в детализации. Например, при чтении мелкого текста или просмотре 4K-контента разница заметна. Однако для повседневных задач (соцсети, мессенджеры) FHD+ более чем достаточно.

Производительность и ПО: идентичные чипсеты, но разная память

Обе модели работают на процессоре Snapdragon 8 Elite for Galaxy — это кастомная версия чипа с оптимизацией от Samsung. В тестах Antutu оба телефона показывают около 1,8 млн баллов, так что в скорости запуска приложений или играх разницы нет.

Главное отличие — память:

  • Базовая версия S25 стартует с 128 ГБ, а у S25 Plus минимальный объем — 256 ГБ.
  • Plus также предлагает опцию 512 ГБ, что актуально для тех, кто снимает много видео в 8K или хранит тяжелые игры.

В остальном софт идентичен: Android 15 с оболочкой One UI 7, ИИ-фичи вроде Audio Eraser (удаление фонового шума в видео) и AI Brief (персональные рекомендации на основе ваших привычек).

Камеры: одинаковые модули, но улучшенный софт

Спецификации камер у S25 и S25 Plus полностью совпадают:

  • Основная: 50 МП (f/1.8, OIS).
  • Ультраширокая: 12 МП (f/2.2, 120°).
  • Телеобъектив: 10 МП (3x оптический зум).

Однако благодаря новому процессору и алгоритмам Samsung обещает:

  • Более точную цветопередачу в сложных условиях (например, при съемке заката).
  • Улучшенный автофокус для движущихся объектов — полезно для фото детей или питомцев.
  • Режим Pro Video с ручными настройками экспозиции и баланса белого.

Фронтальная камера (12 МП) тоже получила апдейт: теперь она лучше обрабатывает кожу в режиме портрета, не превращая лицо в «пластиковую маску».

Батарея и зарядка: два важных отличия

  1. Емкость:
  • S25 — 4000 мАч. Этого хватает на 6-7 часов экрана в смешанном режиме.
  • S25 Plus — 4900 мАч. Результат: 8-9 часов активного использования.
  1. Скорость зарядки:
  • S25 заряжается до 50% за 30 минут (с адаптером 25Вт).
  • S25 Plus — за те же 30 минут достигает 65% (благодаря 45Вт).

Оба телефона поддерживают беспроводную зарядку 15Вт и реверсивную (4.5Вт) для подключения Galaxy Buds или часов.

Что выбрать: S25 или S25 Plus?

Galaxy S25 подойдет вам, если:

  • Цените компактность и легкий вес.
  • Не готовы переплачивать за QHD+ экран.
  • Используете телефон для звонков, соцсетей и occasional фото.

Galaxy S25 Plus стоит взять, если:

  • Нужен большой экран для игр, стримов или работы.
  • Важна быстрая зарядка и запас памяти «на будущее».
  • Готовы мириться с весом 190 г ради увеличенной батареи.

Обе модели получат 5 лет обновлений ОС и 7 лет патчей безопасности — это плюс для долгосрочного использования. А если сомневаетесь, проверьте габариты в магазине: иногда 0.5″ диагонали решают всё.

Источник — digitaltrends

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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