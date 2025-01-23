Samsung Galaxy S25 vs S25 Plus: в чем разница и что выбрать?

Каждый год Samsung выпускает три флагмана — базовую модель, Plus и Ultra. Если S25 Ultra выделяется эксклюзивными фишками вроде S Pen или бронированного стекла, то S25 и Galaxy S25 Plus на первый взгляд кажутся почти близнецами. Но так ли это? Давайте сравним их детально и разберемся, стоит ли переплачивать за Plus-версию.
Galaxy S25 vs S25 Plus: краткое сравнение характеристик
|Параметр
|Galaxy S25
|Galaxy S25 Plus
|Экран
|6.2″ FHD+ (1080×2340)
|6.7″ QHD+ (1440×3120)
|Батарея
|4000 мАч
|4900 мАч
|Зарядка
|25Вт (проводная)
|45Вт (проводная)
|Память (база)
|12 ГБ + 128 ГБ
|12 ГБ + 256 ГБ
|Вес
|162 г
|190 г
|Цена
|От $800
|От $1000
Дизайн и экран: компактность vs размер
Обе модели сохранили узнаваемый стиль линейки S: плоские края, три камеры на задней панели и минимальные рамки. Но Galaxy S25 стал легче предшественника — всего 162 грамма против 166 г у S24. Это один из самых удобных компактных флагманов 2025 года, который легко управляется одной рукой. Для сравнения: S25 Plus весит 190 г и подойдет тем, кто любит большие экраны для игр или просмотра видео.
Чем отличаются дисплеи?
- S25: 6.2-дюймовый AMOLED с разрешением FHD+ (416 ppi).
- S25 Plus: 6.7-дюймовый AMOLED с QHD+ (513 ppi).
Оба экрана поддерживают адаптивную частоту обновления 1-120 Гц, но Plus-версия выигрывает в детализации. Например, при чтении мелкого текста или просмотре 4K-контента разница заметна. Однако для повседневных задач (соцсети, мессенджеры) FHD+ более чем достаточно.
Производительность и ПО: идентичные чипсеты, но разная память
Обе модели работают на процессоре Snapdragon 8 Elite for Galaxy — это кастомная версия чипа с оптимизацией от Samsung. В тестах Antutu оба телефона показывают около 1,8 млн баллов, так что в скорости запуска приложений или играх разницы нет.
Главное отличие — память:
- Базовая версия S25 стартует с 128 ГБ, а у S25 Plus минимальный объем — 256 ГБ.
- Plus также предлагает опцию 512 ГБ, что актуально для тех, кто снимает много видео в 8K или хранит тяжелые игры.
В остальном софт идентичен: Android 15 с оболочкой One UI 7, ИИ-фичи вроде Audio Eraser (удаление фонового шума в видео) и AI Brief (персональные рекомендации на основе ваших привычек).
Камеры: одинаковые модули, но улучшенный софт
Спецификации камер у S25 и S25 Plus полностью совпадают:
- Основная: 50 МП (f/1.8, OIS).
- Ультраширокая: 12 МП (f/2.2, 120°).
- Телеобъектив: 10 МП (3x оптический зум).
Однако благодаря новому процессору и алгоритмам Samsung обещает:
- Более точную цветопередачу в сложных условиях (например, при съемке заката).
- Улучшенный автофокус для движущихся объектов — полезно для фото детей или питомцев.
- Режим Pro Video с ручными настройками экспозиции и баланса белого.
Фронтальная камера (12 МП) тоже получила апдейт: теперь она лучше обрабатывает кожу в режиме портрета, не превращая лицо в «пластиковую маску».
Батарея и зарядка: два важных отличия
- Емкость:
- S25 — 4000 мАч. Этого хватает на 6-7 часов экрана в смешанном режиме.
- S25 Plus — 4900 мАч. Результат: 8-9 часов активного использования.
- Скорость зарядки:
- S25 заряжается до 50% за 30 минут (с адаптером 25Вт).
- S25 Plus — за те же 30 минут достигает 65% (благодаря 45Вт).
Оба телефона поддерживают беспроводную зарядку 15Вт и реверсивную (4.5Вт) для подключения Galaxy Buds или часов.
Что выбрать: S25 или S25 Plus?
Galaxy S25 подойдет вам, если:
- Цените компактность и легкий вес.
- Не готовы переплачивать за QHD+ экран.
- Используете телефон для звонков, соцсетей и occasional фото.
Galaxy S25 Plus стоит взять, если:
- Нужен большой экран для игр, стримов или работы.
- Важна быстрая зарядка и запас памяти «на будущее».
- Готовы мириться с весом 190 г ради увеличенной батареи.
Обе модели получат 5 лет обновлений ОС и 7 лет патчей безопасности — это плюс для долгосрочного использования. А если сомневаетесь, проверьте габариты в магазине: иногда 0.5″ диагонали решают всё.
Источник — digitaltrends