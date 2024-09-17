Galaxy S25 превзойдёт Galaxy S25 Ultra в одном отношении

Стало известно, что толщина колец камеры Galaxy S25 составит всего 1,8 мм. Для сравнения, глубина объектива камеры Galaxy S25 Ultra будет равна 2,4 мм, а высота выступа камеры iPhone 16 Pro Max — 4,3 мм. Это означает, что кольца камеры Galaxy S25 будут в 2,3 раза тоньше, чем у последнего флагманского телефона Apple.

Сегодня также стало известно, что рамки дисплея Galaxy S25 Ultra будут тоньше, чем у Galaxy S24 Ultra и iPhone 16 Pro Max. Есть надежда, что Samsung предложит такое же улучшение и в моделях Galaxy S25 и Galaxy S25. Однако компания может не реализовать это, чтобы контролировать стоимость телефонов, отличных от Ultra.

Все утечки и слухи о дизайне серии Galaxy S25 указывают на то, что Samsung стремится сделать будущие устройства более компактными, удобными для удержания и привлекательными. Вопрос остается только в том, выберет ли компания для моделей Vanilla и Plus процессоры Snapdragon 8 Gen 4 или Exynos 2500.

Источник — sammobile.com