VisionOS 2: Новые возможности пространственных вычислений

Сегодня стала доступна VisionOS 2, которая предоставит владельцам Apple Vision Pro по всему миру новые возможности пространственных вычислений. Теперь фотографии можно превращать в пространственные изображения с глубиной и объёмом, а новые интуитивные жесты рук делают навигацию быстрее и проще. Усовершенствования ключевых приложений и функций выводят пространственные вычисления на новый уровень.

Создавайте, переживайте и делитесь воспоминаниями

С помощью VisionOS 2 пользователи Apple Vision Pro могут пересматривать старые фотографии, преобразуя 2D-изображения из своей библиотеки и приложения Photos в пространственные изображения. Один клик — и передовые алгоритмы машинного обучения оживляют 2D-фотографии, позволяя восстанавливать связь с дорогими сердцу моментами.

Функция SharePlay в приложении Photos позволяет легко делиться контентом, включая пространственные фотографии и видео, снятые на iPhone 16 и iPhone 16 Pro, с друзьями и семьёй. С помощью SharePlay пользователи могут наслаждаться панорамами в натуральную величину и просматривать общие альбомы, ощущая себя рядом друг с другом, даже находясь на расстоянии.

Приложение Photos в VisionOS 2 было переработано для лучшей организации библиотеки. Пользователи могут легко находить пространственные фотографии и видео, а также обрезать видео в любом масштабе, подходящем для их рабочих процессов.

Позже этой осенью Canon представит новый объектив для камеры EOS R7, который позволит снимать пространственное видео. Профессиональные пользователи смогут редактировать эти видео с помощью Final Cut Pro для Mac и загружать их на Vimeo для просмотра на Apple Vision Pro.

Управляйте VisionOS с новыми жестами рук

Навигация по Apple Vision Pro стала ещё удобнее с VisionOS 2. Новые жесты позволяют быстро переходить к главному экрану, проверять время, уровень заряда батареи, регулировать громкость и получать доступ к Центру управления.

Повышение продуктивности Apple Vision Pro

VisionOS 2 предлагает мощные функции для повышения продуктивности. Теперь пользователи могут использовать мышь для точной навигации, а Vision Pro автоматически распознает физическую клавиатуру Magic Keyboard. Пользователи могут настраивать Home View, размещая приложения там, где им удобно.

Позже в этом году Mac Virtual Display получит расширяемый сверхширокий экран, создавая эквивалент двух 4K-дисплеев.

Новые возможности для популярных функций Apple Vision Pro

VisionOS 2 улучшает ключевые приложения и функции:

Режим путешествий теперь доступен и в поездах, позволяя работать в нескольких приложениях или смотреть фильмы в конфиденциальности.

теперь доступен и в поездах, позволяя работать в нескольких приложениях или смотреть фильмы в конфиденциальности. Гостевой режим сохраняет данные о глазах и руках последнего гостя на 30 дней для быстрого повторного входа.

сохраняет данные о глазах и руках последнего гостя на 30 дней для быстрого повторного входа. В Safari можно смотреть видео с популярных сайтов, таких как Netflix и YouTube, на огромном экране, создавая кинематографический опыт.

можно смотреть видео с популярных сайтов, таких как Netflix и YouTube, на огромном экране, создавая кинематографический опыт. Бора-Бора добавлена в список доступных сред, позволяя пользователям наслаждаться тропическим раем.

добавлена в список доступных сред, позволяя пользователям наслаждаться тропическим раем. Persona теперь включает более точные тона кожи и более плавные движения рук. Пользователи могут добавлять различные фоны во время видеозвонков FaceTime.

теперь включает более точные тона кожи и более плавные движения рук. Пользователи могут добавлять различные фоны во время видеозвонков FaceTime. Приложение Apple TV начнет поддерживать функцию Multiview, позволяя смотреть до пяти спортивных игр одновременно.

начнет поддерживать функцию Multiview, позволяя смотреть до пяти спортивных игр одновременно. Приложение Mindfulness помогает обрести спокойствие с новой функцией Follow Your Breathing.

помогает обрести спокойствие с новой функцией Follow Your Breathing. Функция Live Captions транскрибирует речь и аудиоконтент в реальном времени.

транскрибирует речь и аудиоконтент в реальном времени. Функция «Диктовка» теперь работает в сообщениях, упрощая ответы.

теперь работает в сообщениях, упрощая ответы. Vision Pro можно использовать в качестве приемника AirPlay для просмотра контента с iPhone, iPad или Mac.

VisionOS 2 делает пространственные вычисления более доступными и эффективными, предоставляя пользователям Apple Vision Pro новые инструменты для работы и развлечений.

Источник — apple.com