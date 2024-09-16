VisionOS 2: Новые возможности пространственных вычислений

Сегодня стала доступна VisionOS 2, которая предоставит владельцам Apple Vision Pro по всему миру новые возможности пространственных вычислений. Теперь фотографии можно превращать в пространственные изображения с глубиной и объёмом, а новые интуитивные жесты рук делают навигацию быстрее и проще. Усовершенствования ключевых приложений и функций выводят пространственные вычисления на новый уровень.
Создавайте, переживайте и делитесь воспоминаниями
С помощью VisionOS 2 пользователи Apple Vision Pro могут пересматривать старые фотографии, преобразуя 2D-изображения из своей библиотеки и приложения Photos в пространственные изображения. Один клик — и передовые алгоритмы машинного обучения оживляют 2D-фотографии, позволяя восстанавливать связь с дорогими сердцу моментами.
Функция SharePlay в приложении Photos позволяет легко делиться контентом, включая пространственные фотографии и видео, снятые на iPhone 16 и iPhone 16 Pro, с друзьями и семьёй. С помощью SharePlay пользователи могут наслаждаться панорамами в натуральную величину и просматривать общие альбомы, ощущая себя рядом друг с другом, даже находясь на расстоянии.
Приложение Photos в VisionOS 2 было переработано для лучшей организации библиотеки. Пользователи могут легко находить пространственные фотографии и видео, а также обрезать видео в любом масштабе, подходящем для их рабочих процессов.
Позже этой осенью Canon представит новый объектив для камеры EOS R7, который позволит снимать пространственное видео. Профессиональные пользователи смогут редактировать эти видео с помощью Final Cut Pro для Mac и загружать их на Vimeo для просмотра на Apple Vision Pro.
Управляйте VisionOS с новыми жестами рук
Навигация по Apple Vision Pro стала ещё удобнее с VisionOS 2. Новые жесты позволяют быстро переходить к главному экрану, проверять время, уровень заряда батареи, регулировать громкость и получать доступ к Центру управления.
Повышение продуктивности Apple Vision Pro
VisionOS 2 предлагает мощные функции для повышения продуктивности. Теперь пользователи могут использовать мышь для точной навигации, а Vision Pro автоматически распознает физическую клавиатуру Magic Keyboard. Пользователи могут настраивать Home View, размещая приложения там, где им удобно.
Позже в этом году Mac Virtual Display получит расширяемый сверхширокий экран, создавая эквивалент двух 4K-дисплеев.
Новые возможности для популярных функций Apple Vision Pro
VisionOS 2 улучшает ключевые приложения и функции:
- Режим путешествий теперь доступен и в поездах, позволяя работать в нескольких приложениях или смотреть фильмы в конфиденциальности.
- Гостевой режим сохраняет данные о глазах и руках последнего гостя на 30 дней для быстрого повторного входа.
- В Safari можно смотреть видео с популярных сайтов, таких как Netflix и YouTube, на огромном экране, создавая кинематографический опыт.
- Бора-Бора добавлена в список доступных сред, позволяя пользователям наслаждаться тропическим раем.
- Persona теперь включает более точные тона кожи и более плавные движения рук. Пользователи могут добавлять различные фоны во время видеозвонков FaceTime.
- Приложение Apple TV начнет поддерживать функцию Multiview, позволяя смотреть до пяти спортивных игр одновременно.
- Приложение Mindfulness помогает обрести спокойствие с новой функцией Follow Your Breathing.
- Функция Live Captions транскрибирует речь и аудиоконтент в реальном времени.
- Функция «Диктовка» теперь работает в сообщениях, упрощая ответы.
- Vision Pro можно использовать в качестве приемника AirPlay для просмотра контента с iPhone, iPad или Mac.
VisionOS 2 делает пространственные вычисления более доступными и эффективными, предоставляя пользователям Apple Vision Pro новые инструменты для работы и развлечений.
Источник — apple.com