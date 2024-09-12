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Fitbit дает одну из функций Premium для здоровья бесплатно

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
12.09.2024
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Fitbit дает одну из функций Premium для здоровья бесплатно

Когда Google представил Pixel Watch 3, компания объявила, что новые смарт-часы будут бесплатно получать ежедневную оценку готовности Fitbit. Ранее эта функция была доступна только подписчикам Fitbit Premium. Теперь обновление Fitbit добавляет эту функцию и на старые устройства, при этом изменяется способ ее расчета.

Ежедневная оценка готовности Fitbit — это показатель, который оценивает ваше физиологическое состояние. Он основывается на данных о вашем сердечном ритме в состоянии покоя, вариабельности сердечного ритма и недавних схемах сна. Этот показатель помогает понять, насколько вы готовы к интенсивной тренировке и предстоящему дню.

Если ваш балл готовности составляет 29 или ниже, это сигнализирует о том, что вам следует посвятить день отдыху. Высокий балл, от 65 и выше, указывает на готовность к следующей тренировке. Ранее в расчет оценки включался фактор активности, но теперь он был удален для бесплатных пользователей. Fitbit утверждает, что это сделает оценку более точной, так как она больше не зависит от уровня активности накануне, а от того, насколько эффективно ваше тело восстанавливается.

Например, раньше несколько дней легкой активности могли незначительно повлиять на ваш балл готовности. Теперь, если ваше тело показывает признаки усталости, ваш балл будет это лучше отражать.

Бесплатное ежедневное обновление оценки готовности доступно для трекеров и смарт-часов Fitbit с датчиками сердечного ритма. Список поддерживаемых моделей включает:

  • Pixel Watch, Pixel Watch 2, Pixel Watch 3
  • Sense, Sense 2
  • Versa 2, Versa 3, Versa 4
  • Charge 5, Charge 6
  • Inspire 2, Inspire 3
  • Luxe

Чтобы увидеть свой результат, воспользуйтесь приложением Fitbit или найдите его на устройстве для каждой из перечисленных моделей, за исключением Pixel Watch и Inspire 2.

Источник — techradar.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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